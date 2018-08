Innovation et démocratie

N'empêche, suivant ce même adage, et quand bien même il y a égalité démocratique (c'est-à-dire égalité de dignité et de droit en principe), l'innovation n'est soumise à aucune validation sociopolitique. Au contraire, l'innovation, une fois commercialisée, c'est le monde sociopolitique qui doit se dépatouiller avec – serait-elle une patate chaude, comme avec la 5G. Et c'est quand les dégâts sont là, qu'on invente des « vides juridiques à combler », alors qu'une évaluation entreprise sérieusement en amont, collectivement, n'aurait pas mobilisé une armée de juristes à laquelle on ne comprend rien sauf à en être (et encore … ). Car l'engouement pour le Progrès-Future-Avenir, il est largement suscité par les influenceurs … Au contraire, en amont, la démocratie mobiliserait une armée de connaisseurs et vulgarisateurs, en vue d'une décision solidaire – quitte à assumer collectivement nos prises de risques, et en tout cas les conséquences de nos choix (véritable libéralisme de gauche dans la démarche).

Enfin, l'on vient à se demander si cette liberté d'innover et d'être propriétaire de son innovation, est bien libre, dans la mesure où c'est immédiatement la régulation actuelle, avec ses brevets comme ses règles sur l'imitation, qui gère aussitôt la question. Cela, nous dit-on, s'appelle le Progrès-Futur-Avenir, et l'on nous dit future is now – le futur, c'est maintenant (or, de fait, c'est bien dans les bureaucraties marketings actuelles, que sont organisées les parutions de demain, en cette société bureaucratique à consommation dirigée, comme dirait Henri Lefebvre). A partir de là, les situations oligopolistiques voire monopolistiques brident largement le champ, ès collusions étatiques et autres cartels sous couverts de salons mondains et autres think tanks. Finalement, ce sont les États qui harmonisent, comme par exemple le 230 volts en France et le format des prises électriques (autre exemple, on se réjouit certes que les chargeurs de téléphones cellulaires s'harmonisent de plus en plus, serait-ce une décision non-étatique, et a fortiori non-démocratique, mais cartélique ... On pense aussi à Linky ! et à "la fin du diesel" !).