Investir dans l’or et dans l’argent : un avis géopolitique

​

​L’intérêt de la géopolitique de l’or



Lorsqu’un événement géopolitique a lieu, il a souvent une influence sur le cours de l'or. La surprise, l’absence de scénario clair en plus du risque d’effondrement économique sont les facteurs clefs qui influencent le métal jaune. Il est connu qu’il existe un facteur psychologique lié à la valeur de l’or. Alors que le prix du métal historique a tendance à baisser quand l’économie va bien, il a tendance inversement à augmenter proportionnellement en période de peur ou de troubles géopolitiques et quand la confiance envers les gouvernements et dans les banques diminue.



C’est pour ces raisons que l’or est un baromètre important pour jauger l’état psychologique et réel de l’économie et de la politique mondiales. À votre avis, allons-nous vers une amélioration de la situation générale ? La monnaie la plus ancienne, la plus universelle et la plus réputée du monde nous donne des indications.

​

Les phénomènes conjoncturels ne présagent rien de bon, du Brexit à la guerre des devises USA/Chine, de l’Italie qui nargue l’euro à l’Allemagne en récession, des États qui créent des liquidités pour financer à perte des entreprises insolvables et j'en passe. Nous sommes en outre face à une transition économique de fond, à cause d’une démographie radicalement inédite dans les années à venir (mes vidéos sur le sujet

​ Lorsqu’un événement géopolitique a lieu, il a souvent une influence sur le cours de l'or. La surprise, l’absence de scénario clair en plus du risque d’effondrement économique sont les facteurs clefs qui influencent le métal jaune. Il est connu qu’il existe un facteur psychologique lié à la valeur de l’or. Alors que le prix du métal historique a tendance à baisser quand l’économie va bien, il a tendance inversement à augmenter proportionnellement en période de peur ou de troubles géopolitiques et quand la confiance envers les gouvernements et dans les banques diminue.C’est pour ces raisons que l’or est un baromètre important pour jauger l’état psychologique et réel de l’économie et de la politique mondiales. À votre avis, allons-nous vers une amélioration de la situation générale ? La monnaie la plus ancienne, la plus universelle et la plus réputée du monde nous donne des indications.Les phénomènes conjoncturels ne présagent rien de bon, du Brexit à la guerre des devises USA/Chine, de l’Italie qui nargue l’euro à l’Allemagne en récession, des États qui créent des liquidités pour financer à perte des entreprises insolvables et j'en passe. Nous sommes en outre face à une transition économique de fond, à cause d’une démographie radicalement inédite dans les années à venir (mes vidéos sur le sujet ici et ici ), d’une crise de solvabilité (états et entreprises surendettées) et de la fin possible de l’abondance du pétrole et la perte de puissance du dollar qui lui est lié.



​

Le Brexit peut-il avoir un impact sur le marché de l’or ?



Le cas du Brexit et la situation des métaux précieux sont intimement liés. La London Bullion Market Association ( LBMA ) Environ 90 % du négoce mondial d’or passe par la LBMA , c’est dire le poids de cette institution.



La LBMA est le plus grand marché mondial de négoce d’or et d’argent physique. Il est supervisé en grande partie par la Banque d’Angleterre qui a appelé récemment à la fin du dollar et à une nouvelle monnaie internationale gérée par le FMI (cf.



Voyez comment le Royaume-Uni se prépare au Brexit et surtout à la récession mondiale en cours en important massivement de l’or :

Le cas du Brexit et la situation des métaux précieux sont intimement liés. La détermine le prix de l’or pour les quatre marchés mondiaux (Londres, Zurich, Tokyo et New York)., c’est dire le poids de cette institution.Laest le plus grand marché mondial de négoce d’or et d’argent physique. Il est supervisé en grande partie par laqui a appelé récemment à la fin du dollar et à une nouvelle monnaie internationale gérée par le(cf. e-book pour plus de détails ). Différentes parties interviennent dans la détermination des prix de ce marché opaque. La plupart des membres sont des grandes banques internationales, des courtiers en lingots, ou encore des raffineurs.Voyez comment le Royaume-Uni se prépare au Brexit et surtout à la récession mondiale en cours en important massivement de l’or :

Les importations britanniques d’or en juillet 2019.



Effectivement, LBMA ) a conclu récemment que l’or est le refuge ultime en cas de récession. Comme l’énonce justement Laurent Schwartz, spécialiste de l’or investissement et de l’expertise de bijoux, n’oubliez pas que « lors des 6 dernières récessions américaines, l’or a progressé en moyenne de plus de 20 % ». Actuellement, l’économie américaine n’est pas encore entrée en récession.



Que se passera-t-il sur les cours de l’or et de l’argent avec le Brexit vu que Londres est la place dominante du marché ?





L’offre et la demande d’or et d’argent



Il n’y a actuellement pas assez d’or et encore moins d’argent pour retourner au niveau de thésaurisation historique. Il va y avoir un manque d’offre de métaux face à une demande grandissante avec un potentiel d’explosion de cette demande en cas de bouleversement politique et financier.







L’or et l’argent métal sont des ressources limitées. Pour l’illustrer dans le cas de l’or, l’extraction et la production totale du métal depuis les débuts de l’humanité remplit un cube d’environ 21 mètres d’arête à peine, soit environ Effectivement, une étude sur les différentes crises depuis 50 ans parue dans The Alchimist (une publication mensuelle de la) a conclu récemment que. Comme l’énonce justement Laurent Schwartz, spécialiste de l’or investissement et de l’expertise de bijoux, n’oubliez pas que « lors des 6 dernières récessions américaines, l’or a progressé en moyenne de plus de 20 % ». Actuellement, l’économie américaine n’est pas encore entrée en récession.Que se passera-t-il sur les cours de l’or et de l’argent avec le Brexit vu que Londres est la place dominante du marché ?Il n’y a actuellement pas assez d’or et encore moins d’argent pour retourner au niveau de thésaurisation historique.avec un potentiel d’en cas de bouleversement politique et financier. La production d’or physique déclinait encore il y a peu tout comme la production d’argent faute d’investissement à cause des cours de métaux bas. Or, tout ce qui est rare est cher et particulièrement quand la demande est supérieure à l’offre. Les investissements miniers sont relancés, mais les résultats tangibles ne seront visibles qu’à moyen/long terme.L’or et l’argent métal sont des ressources limitées. Pour l’illustrer dans le cas de l’or, l’extraction et la production totale du métal depuis les débuts de l’humanité remplit, soit environ 187 200 tonnes selon Jean-François Faure, PDG d’AuCoffre.com. Ceci représentent environ 77 % des réserves mondiales exploitables

Volume d'or selon les chiffres de 2011.