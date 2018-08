Italie, Portugal : ces économistes qui plaident pour une sortie de l’euro

Bien sûr, l’idée semble être sortie du débat public, deux de ses principaux promoteurs politiques en France ayant choisi piteusement de capituler sous les vents dominants des sondages et de la pseudo bien-pensance entre les deux tours en 2017. Pourtant, le débat se poursuit, ailleurs, avec Joao Ferreira do Amaral, un économiste Portugais, et Joseph Stiglitz, au sujet de l’Italie.

Cette monnaie qui n’aurait jamais du voir le jour

Joao Ferreira do Amaral s’était opposé à l’euro dès le début. En 2013, il avait écrit un livre intitulé « Pourquoi nous devons sortir de l’euro », alors devenu un best seller dans son pays, un économiste de plus dénonçant cette monnaie unique européenne. Dans le FigaroVox il y rappelle que « le bilan économique du Portugal depuis la création de l’euro est une déception générale », soulignant que la monnaie unique européenne est trop chère pour son pays. Plus fort encore, il soutient que « l’euro affaiblit les Etats nationaux, qui deviennent dépendants des marchés financiers, et, en conséquence, les démocraties (…) l’origine de la plupart des problèmes dans l’Union tient à sa seule monnaie ».

Il souligne que le résultat a été une croissance plus faible, notamment dans les pays moins forts, tout en accroissant les divisions . Il plaide pour une sortie de l’Allemagne, qui provoquerait une forte appréciation du mark et donc un rééquilibrage de la balance commerciale déséquilibrée de Berlin. Mais parce que l’Allemagne ne le fera jamais, l’Italie doit faire ce que la Grèce n’a pas osé faire. Pour lui, « les bénéfices pour l’Italie de quitter l’euro, sont clairs, simples et considérables » : la dévaluation de la lire réduirait ses importations, accélèrerait sa croissance et réduirait le chômage. Il plaide pour une restructuration massive des dettes et une conversion simple des dettes en lire.