Japon : la réussite incomprise des Abenomics

@cyborg



Vrai, et dans la pratique, leur population vieillit et décroît de façon alarmante, c’est incroyable le nombre de maisons, structures publiques, entreprises, usines, parcs abandonnées là-bas (incroyablement blindées en matériel parfois même très coûteux, sans déplorer ni vols ni dégradations pourtant...), et les campagnes sont littéralement en train de mourir.

En plus, bien qu’ils aient des normes anti-sismiques de fou et que ça leur revienne super cher, ils ne bâtissent pas durable. Les maisons individuelles tiennent au mieux une génération, puis sont détruites et reconstruites... Et personne ne semble remettre ça en question. Pas plus que le peu d’autonomie des employés / évolution des entreprises, tant le respect de la chaîne hiérarchique est ancré dans leur culture, ni le fait d’utiliser en sur-sur-surabondance des emballages plastiques pour tout et n’importe quoi. (Paradoxalement, ils sont certainement avec la Suisse, l’un des pays le plus propre au monde, où il fait très bon vivre à ce niveau là, le notre fait figure de poubelle à côté alors qu’on ne propose plus de sacs plastiques jetables en caisse depuis des années.)