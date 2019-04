Krach mondial : le fiasco de l’euro va faire mal (Partie 4)

Conclusion sur l’euro : heure du décès ?

Observatoire français des conjonctures économiques

OFCE

UE

Banque mondiale

UE

UE

FMI

Les chocs économico-financiers à venir ne pourront être encaissés comme en 2008-2009 vu que les amortisseurs de l’époque (QE et dette publique) sont en bout de course. La crise de l’euro va impacter le reste du monde : la monnaie unique étant la deuxième devise de réserve mondiale et de paiements internationaux utilisée par 60 pays dans le monde. Inversement, nous pouvons aussi être impactés par des crises extérieures au continent.Dans son rapport Europe : le temps des incertitudes , l’) a souligné le 12 novembre 2018 que l’absence de croissance progressive de l’(2,1 % en 2018, 1,9 % en 2019 et 1,8 % en 2020) et les tensions politiques diverses nous amènent vers « des aléas très incertains ». Un doux euphémisme. Dans un entretien à Mediapartde septembre 2018, Joseph Stiglitz, prix Nobel d’économie et ancien économiste en chef de la, a quant à lui déclaré que « l’Europe est au bord de l’abîme ». Et les 4 grands de l’, que sont le Royaume-Uni (Brexit), l’Allemagne (clause de sortie de l’euro), l’Italie (critique de l’voire sortie en douce) et la France (gilets jaunes), sont au cœur du rejet de ce projet européen raté.L’aberration du système financier et monétaire européen n’a aucune limite comme nous l’avons vu tout au long de ce dossier (QE, taux d’intérêt négatifs, spoliation, oligarchie…) et amène à des questions cruciales sur l’illégitimité de l’euro, de la dette, des intérêts de la dette et de l’impunité des plus grandes banques privées. Le prochain krach, la prochaine crise ou la prochaine excuse économique et financière justifiera le fameux saut fédéral européen, l’austérité et/ou la concentration bancaire avec le rachat des banques pourries par les autres aux frais du contribuable bien entendu.Fin mars 2019, la directrice générale du, Christine Lagarde, a plaidé pour « établir un système commun de garantie de dépôts » et « un marché européen des capitaux unifié, intégré et prospère » pour renforcer le système bancaire européen. Cette union bancaire permettrait de limiter les effets de la prochaine crise économique et serait financée par les banques, selon cette future présidentiable. Mais nos problèmes politiques et économiques sont profondément structurels. À défaut de saut fédéral, l’Europe de Bruxelles et l’euro doivent être détruits pour le bien de la France et des nations européennes. Toute alternative ne sera que vaine assistance respiratoire.Bonnes élections européennes.