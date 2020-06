L’après-COVID : vers plus de justice sociale ?

je ne pense pas que ce soit l objectif .

demande de baisse des salaires ; certains le veulent jusqu’ en 2025.

plus de flexibilité sur le travail ;

financement pour les très grosses entreprises qui vont quand mème fermer des usines en france ;

dons sans véritables contreparties .

ça va faire comme alstom... ( au fait le démantelement d alstom france continue)

et les petits : faillite pour beaucoup laissant place a ceux qui ont le plus .

les plus grosses fortunes o durant la pandémie ont fait des affaires

. http://www.slate.fr/story/190881/milliardaires-americains-enrichis-434-milliards-pendant-crise-coronavirus

d autres ( petits ) ont mis la clès sous la porte

https://actu.fr/economie/economie-confinement-precipiterait-tiers-professionnels-dans-faillite_33038179.html

l etat incite meme a produire dans un secteur en france et va acheter ailleurs ;on voit un petit exemple avec les masques .

c est une grande aide sociale pour la france . MDR

oui car avant de parler de social mondiale ; faudrait déjà quand meme s occuper de notre propre économie et de nos entreprises

c est quand meme le rôle du gouvernement français de faire valoir nos interets avant ceux des voisins ;

crever par saignée pour sauver les autres , je ne pense pas que ce soit judicieux quand on veut du bien pour la france .

Mais pour l’heure, nous devons parvenir à réaliser ce grand écart entre un libéralisme économique sans filet et le maintien d’un système social humaniste et juste

le sans filet ; là où l etat file des tunes cice à des entreprises qui ne réinjectent pas dans les emplois . il y a plein d autres « petits » trucs comme cela qui montre que votre sans filet ; c est pour les pme . les petits quoi ;

MDR

les mecs s arrangent entre eux ; c est un peu « normal », on privilégie les potes ceux qui vous donneront des ouvertures ...normalement l etat doit favoriser la France et les français , mais ça reste un détail

bien ne rêvez pas ; va falloir que les conscience sur le comment fonctionne nos systèmes ( le piège à cons que c est ) fasse surface avant de croire à plus de .... sociale ( comme vous dites )

"enfin voilà . j ai bien ri !

cordialement