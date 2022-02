L’arnaque complète du marché de l’électricité

C’est une réforme qui représente bien ce qu’est l’UE, soutenue par le PS comme l’UMP, et dont les terribles résultats sont visibles aujourd’hui. Alors que 80 à 90% de notre production d’électricité a un coût largement fixe, les règles byzantines de ce « marché » auraient dû produire une hausse des prix de 70% en moins de 3 ans de ce service si essentiel, avant que le gouvernement ne mobilise 16 milliards d’euros pour en limiter la hausse à 4% au 1er février, soit 22% en moins de 3 ans…

L’échec patent de la fin du service public

Les tenants, socialistes ou UMP/LR, de la fin du service public de l’électricité, promettaient monts et merveilles, comme aujourd’hui avec « l’ouverture à la concurrence » du transport ferroviaire. Et au début en effet, des prix ont été baissés, mais avec des mécaniques généralement réversibles. Ensuite, les prix relativement bas des nouveaux concurrents d’EDF n’ont été permis qu’en rançonnant EDF en lui imposant de vendre à un prix extrêmement bas une partie de l’électricité produite par ses centrales nucléaires, comme le rappelle Eric Juillot dans un article très bien fait sur le nouveau site d’Olivier Berruyer, Elucid. La libéralisation n’en est pas une en réalité. Il s’agit plutôt d’un asservissement de l’ancien service public à de nouveaux acteurs privés, d’une concurrence totalement artificielle et ultra-réglementée, pour créer une pseudo-libéralisation dont les ressorts sont très largement bureaucratiques et réglementaires.

Bien sûr, en imposant une vente de sa production à bas coût à ses concurrents, qui ne produisent pas grand-chose, ils peuvent vendre dans un premier temps à des tarifs concurrentiels qui donnent l’illusion d’un bienfait de cette « libéralisation » et « ouverture à la concurrence ». Mais la période actuelle a démontré à tous les malheureux qui avaient quitté le tarif réglementé que cela les expose souvent au prix de marché, passé de 50 à 400 euros en 2021 ! Il faut rappeler ici que la majorité a voté un texte qui facilite le passage à des prix de marché pour les abonnés des opérateurs privés... Mais les abonnés sont désormais prévenus : leur facture pourrait être multipliée par 8 dans l’année, alors même, il faut le répéter, que le coût de production de 80 à 90% de notre électricité est largement fixe en France…

Au moins, ces réformes ont le mérite de démontrer toute la nocivité des réformes de l’UE et du passage d’un service public à un « marché ». Le service public de l’électricité en France, jadis exemplaire dans le monde entier, c’était une électricité bon marché, décarbonée, même si le nucléaire n’est pas sans limites. Aujourd’hui, la soumission à la logique du marché fait que, malgré un coût de production largement stable en France, les prix peuvent s’envoler en très peu de temps pour des raisons totalement extérieures à notre pays. Quelle meilleure illustration des dangers de la soumission aux marchés internationaux ! Si nous avions gardé notre monopole public, les prix de l’électricité n’auraient quasiment pas bougé, alors qu’ils se seraient envolés dans une grande partie du reste de l’Europe, à notre grand profit…

Bref, le marché, pour de tels services publics, n’est en aucune manière plus efficace. Il provoque une envolée des prix, et une incertitude préjudiciable à tous les utilisateurs, sans parler de son incapacité à favoriser les énergies renouvelables si ce n’est par des subventions gargantuesques qui ressemblent à des rentes financées par l’Etat. L’incertitude des prix est un frein aux investissements, comme même The Economist le reconnaît. Et que dire du comportement du gouvernement qui continue de rançonner EDF en lui imposant de vendre une plus grande part de sa production à bas coûts à ses concurrents ! Ce faisant, la macronie détruit un des plus beaux actifs de la France, une entreprise qui faisait notre fierté dans le monde, tout cela pour tenter de sauver les apparences de ce marché européen de l’électricité, qui est une arnaque pour les citoyens, qui finiront, tôt ou tard, par payer, indirectement, les 16 milliards…

La seule solution aujourd’hui, ce serait de sortir du marché européen de l’énergie et revenir à un service public de l’énergie, assuré, comme avant, par EDF et Engie. Ainsi, nous ne serions pas soumis aux humeurs de ces marchés internationaux qui ne profitent presque jamais à la majorité, mais ne servent qu’une toute petite minorité. Et plus globalement, c’est une sortie de l’UE qui serait nécessaire.