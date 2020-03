L’avenir de l’Argent métal dans l’industrie

​​L’industrie représente la majeure partie de la demande mondiale d’argent, à hauteur de Silver Institute , contre seulement 10 % à 15 % environ pour l’or (demande annuelle). Pour anticiper le potentiel de l’argent métal, il convient de surveiller l’industrie demandeuse du métal.



​​L’industrie représente la majeure partie de la demande mondiale d’argent, à hauteur de 56 % en 2018 , selon le, contre seulement 10 % à 15 % environ pour l’or (demande annuelle). Pour anticiper le potentiel de l’argent métal, il convient de surveiller l’industrie demandeuse du métal.L’industrie automobile actuelle est par exemple un bon indicateur, car elle consomme 36 millions d'onces par an . Intéressons-nous à l’avenir de ce marché en pleine transition vers les véhicules électriques et hybrides. Malgré un certain pessimisme sur la voiture électrique, les ventes de ces nouvelles voitures augmentent d'environ 60 % par an dans le monde. Le nombre total de véhicules vendus en 2018 a atteint 2,1 millions , notamment grâce à la Chine, et les ventes européennes ont augmenté de 80 % de 2018 à 2019 . Ceci alors que ce n’est pas encore un marché mature ni vraiment populaire.

La société de conseil McKinsey a rapporté que les constructeurs automobiles du monde entier avaient lancé 66 nouveaux modèles électriques en 2019 et que 101 autres modèles vont émerger cette année (Kia, Nissan, Ford, BMW, Maserati, Aston Martin, etc.). Selon une étude de la London Bullion Market Association (LBMA), autorité mondiale sur les métaux précieux, la demande d'argent pour l'industrie automobile devrait augmenter de 246 %, passant d'un peu plus de 1 300 tonnes en 2015 à plus de 4 500 tonnes d'ici 2040. Selon le CRU International , cabinet de conseil spécialiste des analyses de marché et des prix sur les marchés mondiaux des mines, des métaux et des engrais, estime que d'ici 2030, les véhicules électriques représenteront jusqu'à 17 % des ventes mondiales de voitures, les hybrides représentant 20 % supplémentaires. Par conséquent, la quantité d'argent utilisée par l'industrie automobile à elle seule pourrait atteindre environ 70 millions d'onces d'ici 2030, contre 45 millions d'onces en 2017. L'industrie automobile va continuer d’innover et de progresser dans ces domaines électriques/hybrides et les évolutions seront à suivre de près pour le marché de l’argent métal.

Projections en tonnes de l’utilisation de l’argent métal dans le secteur automobile. Moteurs à combustion interne (ICE), Voiture hybride (HEV) et Voiture électrique (EV)



​A la marge, les folles montées des cours du palladium, utilisé à environ 85 % dans l'industrie automobile traditionnelle, et du rhodium risquent de chuter à moyen terme au vu des tendances de la voiture électrique qui n’a pas besoin de palladium dans sa production. Mercedes a annoncé qu’en 2025, 50 % de son parc automobile sera électrifiées. Affaire à suivre.



Cours du palladium en euros

Cours du rhodium en euros





​C’est à peu près le même scénario avec les panneaux solaires. L’énergie et le capitalisme « verts » ont de beaux jours devant eux, ainsi que les technologies décarbonnées. L'utilisation d'argent par l'industrie photovoltaïque a augmenté de 900 %, passant de 10 millions d'onces par an en 2009 à près de 100 millions d'onces en 2018. L'utilisation de l'énergie photovoltaïque émerge sur les excellents bancs solaires , sur les toits des voitures pour alimenter les véhicules et devraient continuer de fleurir un peu partout (peinture, revêtements de routes, etc.). La consommation d'argent dans ces produits photovoltaïque pourrait légèrement fléchir avec une réduction de leur utilisation, mais le total de la demande d'argent dans ce secteur devrait tout de même rester proche des records.

Fabrication de panneaux photovoltaïques en argent. Pellicule épaisse (Thick Film), Pellicule mince (Thin Film), Fabrication en argent (Silver fabrication)



Franck Pengam, le 4 mars 2020.

