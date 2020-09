L’économie américaine va-t-elle tenir jusqu’à l’élection présidentielle de novembre 2020 ?

Mercredi 23 septembre, la place de Wall Street a clôturé en forte baisse, ce qui a tout de suite entrainé de nouvelles craintes sur d’éventuels risques d’effondrement de l’économie US.



La Bourse de New York a fini en baisse de 1,92% mercredi, en conséquence d’un regain d'inquiétudes sur l'état de l'économie américaine et par l'absence d'avancées au Congrès sur le renforcement du soutien à l'activité.

Ainsi, le Dow Jones a cédé 525,05 points à 26.763,13, l’indice S&P-500, plus large, a perdu 78,65 points, soit -2,37%, à 3.236,92. Et enfin le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 330,65 points (-3,02%) à 10.632,99. points.

On a pu observer une croissance de l'activité du secteur privé aux États-Unis qui a fortement ralenti au mois de septembre. Cette tendance révèle que la "première économie" du monde perd de l'élan en cette fin de troisième trimestre avec la persistance politique de la crise sanitaire.



D’ailleurs concomitamment à cela, les géants du numérique et des hautes technologies comme Apple (-4,19%), Salesforce (-4,76%), Amazon (-4,13%), Alphabet (-3,48%) ou Netflix (-4,19%) ont encore fois accusé des baisses spectaculaires, confirmant la correction observée ces dernières semaines. Tesla d’Elon Musk a, de son côté, chuté de -10,34%.



Cette réaction des marchés américains est inquiétante, dans la mesure où les institutions US font beaucoup, depuis la crise, pour porter l'économie américaine à bras le corps.



Étant donné que le Trésor et la Fed ont quasiment fusionné et sont pilotés depuis mars 2020 par BlackRock, on s’aperçoit que tous les acteurs institutionnels se sont démenés de toutes leurs forces pour maintenir le système en vie. Et malgré leur volonté, ce dernier montre des signes inquiétants de mort imminente.



« Ouvrons les vannes à fond ! »

Ainsi, Mnuchin (le secrétaire au Trésor US et ancien de Goldman Sachs) et Powell (président du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale) demandent encore officiellement plus de dépenses pour aider l'économie à se remettre de la pandémie et de la contraction de la production qui en a résulté.

Ces deux responsables suggèrent que de nombreux emprunteurs potentiels ont besoin de subventions, ce qui nécessiterait un nouveau financement du Congrès. L’économie nationale US est donc de façon officielle totalement subventionnée, et cela peu importe la nature ou la santé de l’entreprise. Zombie ou non-zombie tout le monde a le droit à sa dose.



Les deux hauts responsables économiques américains ont justifié leurs déclarations aux législateurs US en affirmant que les programmes de prêts d'urgence, destinés à soutenir l'économie frappée par le coronavirus fonctionnaient largement comme prévu. Mais cependant, ils ont également indiqué que cet effort (c’est-à-dire davantage de dépenses publiques) serait nécessaire pour soutenir une (hypothétique) reprise.



Le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, a déclaré qu'il ne prévoyait pas de nouveaux changements qui faciliteraient l'accès aux programmes de prêts établis conjointement avec la Réserve fédérale.



« Je pense malheureusement que nous ne pouvons pas faire grand-chose de plus », a-t-il déclaré mardi à la commission des services financiers de la Chambre.



Les responsables de la Réserve fédérale ont intensifié leurs appels à des dépenses publiques supplémentaires pour éviter une reprise économique inégale et prolongée après la pandémie de coronavirus.

La reprise avancerait plus vite « s'il y avait un soutien venant à la fois du Congrès et de la Fed », a déclaré mercredi le président Jérôme Powell au cours de la deuxième des trois journées de témoignage au Congrès.

