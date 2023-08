L’économie politique vue par Attali

Le monde, mode d’emploi. Flammarion 2023. Pages 13-14.

« (Les) économistes ont cru et croient encore pouvoir légitimer leur influence en élaborant une pseudoscience, assez multiforme pour plaire au plus grand nombre, assez riche pour s’offrir un faux prix Nobel et assez savante pour tenter de s’imposer à coups de modèles mathématiques intimidants. Avec un certain succès puisqu’on l’enseigne aujourd’hui dans toutes les universités du monde et que ses indicateurs semblent s’imposer comme des repères indispensables pour expliquer le passé et déchiffrer l’avenir.

« Pourtant à la différence de ce qui se passe en physique, en chimie ou en astrophysique, aucune théorie économique n’a jamais fourni d’explication irréfutable, valable en tous temps et en tout lieu, d’un phénomène quelconque. Elles se trompent toutes et tout le temps. Et en particulier ne comprennent rien à l’avenir. Comme cette faillite éclate maintenant aux yeux de tous, certains grands prêtres de cette pseudoscience se sont récemment résignés à proclamer que leur science n’est qu’expérimentale et qu’elle ne peut prévoir que le passé : au point même qu’ils en sont venus à attribuer leur faux prix Nobel à ceux d’entre eux qui proposent de choisir une politique à partir de résultats d’expériences menées à l’aveugle, sans fondement théorique, ratifiant ainsi la mort d’une science qui n’en a jamais été une. »