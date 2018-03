L’effarante chasse aux sorcières protectionnistes du Monde

L’annonce de mesures protectionnistes très limitées, pour ne pas dire cosmétiques, de Trump, a provoqué un déluge de critiques absolument hallucinant de la majorité des médias, comme le Monde. L’occasion de voir à nouveau que les pseudos-ouverts sont d’abord les moines-soldats d’une idéologie coupée des faits, dogmatique et profondément intolérante à l’égard de toute contestation.

L’inquisition du 21ème siècle ?

Toujours le même exemple… D’abord, on se demande pourquoi ce qui aurait été vrai dans les années 1980 ne le serait plus aujourd’hui. Bien sûr les chaines de valeur se sont complexifiées, mais pourquoi le solde commercial n’aurait plus d’importance ? La production de l’IPhone aux Etats-Unis, avec plus de composants étasuniens créerait des emplois, et donc une richesse qui profiterait à tous. Le shéma actuel ne profite qu’aux actionnaires de l’entreprise, qui maximisent le profit qu’ils en tirent, dans des shémas comptables qui permettent en outre souvent d’échapper à l’impôt ou de le minimiser . 99% de la population des Etats-Unis ne profite nullement de cette conception californienne.