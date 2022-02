L’état de l’économie ukrainienne est au bord de l’effondrement

Récemment, l'Ukraine a célébré le 30ème anniversaire de son indépendance, mais il est difficile d'appeler cette date un jour de fête. L'ex-république soviétique, qui disposait en 1991 d'importants potentiels économiques, scientifiques et humains, est devenue un pays pauvre avec une économie désindustrialisée, des infrastructures détruites et une sphère sociale dégradée.

Aujourd'hui, l'économie ukrainienne est au bord de la catastrophe et les processus lancés dans les années 1990 atteignent leur paroxysme sur fond d'hystérie incessante de l'Occident uni face à la guerre prochaine entre la Russie et l'Ukraine. À cette nouvelle, il y a eu un effondrement du marché boursier ukrainien, le taux de change du gryvnia s'est fortement affaibli, la fuite des capitaux étrangers du pays a commencé et une véritable menace de défaut de paiement s'est pointée à l'horizon.

Néanmoins, les hauts dirigeants de l'Ukraine continuent de dire que l'État se développe activement, que la situation dans le pays est sous le contrôle total du gouvernement et qu'aucune menace pour l'économie ukrainienne n'est établit.

Voyons si l'économie ukrainienne peut vraiment être qualifiée de développée et si les déclarations du président Volodymyr Zelensky sont une vision objective de la réalité ?

Dans les réalités actuelles, le concept d '« État économiquement développé » désigne une entité socio-politique au sein de laquelle se produisent des changements qualitatifs et structurels graduels de l'économie : les forces de production se développent, la qualité et le niveau de vie des citoyens augmentent, le niveau du PIB par habitant augmente, le capital humain s'enrichit et l'économie attire les investisseurs étrangers.

Bien sûr, il ne s'agit pas d'une liste complète d'indicateurs pouvant être utilisés pour déterminer le niveau de développement économique d'un État particulier, mais ce sont des indicateurs de base qui nous permettent de parler du niveau général de développement économique.

Forces de production

Après son indépendance, l'Ukraine occupait la meilleure position de la région en termes de potentiel de développement économique pour un certain nombre de raisons : climat doux, long littoral, frontières avec les pays européens économiquement développés, industrie soviétique avancée et personnel qualifié. Cependant, le pays n'a pas réussi à profiter de ses bonus et l'industrie a commencé à se dégrader rapidement.

A titre d'exemple, on peut citer les chiffres suivants : si en 2013 la part des produits d'ingénierie était estimée à 18,9%, alors en 2017 le même chiffre atteignait 9,9%. Une forte baisse des volumes de production a conduit à la fermeture de nombreuses entreprises ou à leurs rachats par des sociétés étrangères pour presque rien.

Ainsi, en 2014, l'usine de bus de Lviv a arrêté ses travaux et quatre ans plus tard, la procédure de mise en faillite de l'usine automobile de Zaporojié a commencé. De plus, le géant industriel Antonov n'a pas produit un seul avion de 2016 à 2019. À l'été 2021, le chantier naval de la mer Noire a cessé d'exister. Au printemps 2021, l'usine de Motor Sich est tombée dans le cadre du projet de nationalisation, mais jusqu'à présent, la question est dans les limbes et on ne sait pas comment une telle décision affectera le sort de l'entreprise.

Il ne fait aucun doute qu'une nouvelle vague de faillites, de ventes et simplement de fermetures d'usines se poursuivra en 2022, car la crise énergétique et les vagues de hausse des prix du gaz obligeront les entrepreneurs à réduire les volumes de production.

Capital humain

Des centaines de milliers de personnes quittent l'Ukraine chaque année. Les Ukrainiens ne veulent pas travailler chez eux et choisissent la Pologne ou la Russie comme lieu de travail. Nombre d'entre eux restent dans d'autres pays pendant des décennies et n'envisagent souvent pas de retourner dans leur pays d'origine.

Par exemple, si nous prenons la Pologne voisine, depuis 2014, le nombre de travailleurs migrants ukrainiens dans ce pays a triplé. Selon les experts, le fort exode de la population jeune et valide est associé à l'incapacité de trouver un emploi dans leur propre pays. Ainsi, pour 2022, un taux de chômage record de 10 % a été enregistré en Ukraine. Vous devez comprendre qu'il ne s'agit que de chiffres officiels, mais en réalité, le niveau de la population au chômage est encore plus élevé que dans les rapports des services statistiques de l'État.

De plus, selon une étude de la Banque mondiale, la jeune génération d'Ukrainiens ne reçoit pas le niveau d'éducation et de soins de santé nécessaire pour devenir des citoyens productifs. Selon l'organisation, un Ukrainien né en 2020 et après peut compter sur seulement 63% de la productivité d'un adulte avec une éducation complète en santé optimale. Ces chiffres sont inférieurs à la moyenne d'Europe et d'Asie centrale. L'Ukraine n'a pas connu d'amélioration du niveau de l'indice du capital humain depuis 2010.

Qualité et niveau de vie

À partir de 2019, les prix de tout en Ukraine ont augmenté sans arrêt : les prix des denrées alimentaires ont augmenté, les tarifs des services publics ont augmenté et le carburant est également devenu plus cher.

Par exemple, les prix alimentaires ont augmenté de 10,8 % en 2021. Le sucre, l'huile végétale et les œufs sont devenus presque deux fois plus chers. Sur l'année, ils ont respectivement augmenté de 61,5 %, 57,7 % et 47 %.

De plus, les factures des services publics ne cessent d'augmenter. Au cours de l'année, les Ukrainiens ont commencé à payer près d'un tiers de plus pour le gaz, l'eau et le chauffage. Selon le Service national des statistiques, en 2021, le montant des factures de services publics en Ukraine a augmenté de 32,5 % ou 2,7 milliards d'UAH (gryvnia) par rapport à l'année précédente.

Depuis 2019, l'Ukraine a l'un des plus faibles pouvoirs d'achat par habitant d'Europe. Malgré la croissance du salaire moyen en 30 ans d'indépendance, le pouvoir d'achat en Ukraine a baissé de 30 %. Avec le salaire moyen d'aujourd'hui, vous pouvez acheter 106 kg de viande en Russie, 90 kg en Biélorussie, 96 kg au Kazakhstan, 155 kg en Estonie, 221 kg en Lituanie, mais seulement 86 kg en Ukraine.

Croissance du PIB par habitant

Malgré le fait que les années les plus désastreuses pour l'économie ukrainienne aient été 2014 et 2015, la croissance actuelle du PIB de 3 % en Ukraine n'a pas d'importance dans le contexte du pouvoir d'achat des salaires et des retraites ukrainiens, de la forte inflation et de la hausse de la dette publique.

Selon le Département ukrainien de la recherche macroéconomique du groupe ICU, l'inflation des consommateurs en Ukraine en août 2021 en termes annuels s'élevait à 10,2%, tandis que la dette publique totale de l'Ukraine, en juillet 2021, s'élevait à 2,514 billions d'UAH, c'est-à-dire environ 92,5 milliards de dollars. Cela représente 258,31% par rapport aux recettes budgétaires de l'État ukrainien en 2021.

La valeur de la monnaie nationale entre 2013 et 2021 est passée d'environ 8 gryvnias pour un dollar à la fin du règne du président Viktor Ianoukovitch à 28,19 gryvnias pour un dollar en 2022.

Avec tout cela, vous devez comprendre que l'État ukrainien actuel existe sur le principe que les nouveaux prêts remboursent les précédents. Cependant, en raison de la menace militaire, l'Ukraine n'est plus pressée de prêter de l'argent, ce qui remet en cause la sécurité économique du pays.

Investissements dans l'économie

Selon une enquête de l'European Business Association, un tiers des entrepreneurs ukrainiens ont préparé un « plan B » en cas d'invasion militaire russe de l'Ukraine, et 40% supplémentaires travaillent activement sur un tel plan. Certains entrepreneurs ukrainiens, en particulier dans les régions de l'est du pays, ont globalement décidé de mettre temporairement leur entreprise en pause. Même les investisseurs qui avaient initialement prévu d'investir dans des projets coûteux à long terme partent.

Des géants industriels ukrainiens tels que Kernel et KSG Agro ont été touchés. Depuis le début de 2022, l'indice UX de la bourse ukrainienne a chuté de 10 %. Mais, par exemple, les cotations boursières de Swiss Ferrexpo, qui produit des boulettes de minerai de fer en Ukraine et est cotée à la bourse de Varsovie, ont chuté de près d'un quart.

En outre, début 2022, les non-résidents ont réduit leur portefeuille d'obligations d'État de près de 3,5 milliards d'UAH, à un peu plus de 89,1 milliards d'UAH. En octobre, le volume de leur portefeuille dépassait 98 milliards de gryvnias, en été, au plus fort de l'année, il était supérieur à 110 milliards de gryvnias. Mais après l'annonce d'une éventuelle escalade à la frontière avec la Russie, les investisseurs ont progressivement commencé à réduire leur part dans la dette publique intérieure ukrainienne.

Il est logique que les investisseurs ne soient pas prêts à conserver leurs fonds dans un pays à haute tensions et à retirer leurs capitaux vers des formations sociopolitiques plus prometteuses : tout cela conduit à l'affaiblissement de la monnaie ukrainienne et à l'augmentation du nouveau taux d'intérêt pour les prêts de l'État. En raison de la fuite des titres ukrainiens sur les marchés étrangers, le ministère des Finances perd la capacité d'emprunter des fonds en plaçant un prêt interne de l'État.

Ainsi, toutes les déclarations bruyantes des autorités ukrainiennes concernant le développement économique du pays n'ont rien à voir avec la réalité. Pour tous les indicateurs clés, la dégradation est complète : les investisseurs partent, la qualité et le niveau de vie de la population baissent, l'indice du capital humain ne cesse de baisser, les installations industrielles ferment, et la légère croissance du PIB est compensée par une inflation élevée et la dépréciation du gryvnia par rapport au dollar. Aussi triste que cela puisse paraître, il n'y a plus aucune perspective de sortie de l'économie ukrainienne d'un pic mortel.