L’état nous ment ! Les caisses sont pleines !

@Daniel PIGNARD

Les petits patrons, paysans, commerçants, artisans, subissent un système d’impôts et taxes confiscatoire ce qui n’est pas le cas des grandes entreprises. C’est fait de façon délibérée et soutenue par une idéologie pseudo marxiste qui voudrait interdire la propriété des moyens de production considérant que c’est la source de tous les problèmes. On voit ce que ça a donné dans les économies de type collectiviste.

Il faudrait un régime fiscal plus juste et qui reposerait surtout sur le résultat net plutôt que sur le CA et les cotisations sociales qu’on pourrait abonder en taxant les transactions financières au prorata de leur utilité ( les plus spéculatives étant les plus taxées) et en faisant davantage payer les multinationales, en sanctionnant les opérations occultes du « shadow Banking ».

Quoi qu’il en soit, au regard des moyens techniques à notre disposition aujourd’hui, plus personne ne devrait manquer du nécessaire comme c’est le cas pour de plus en plus de nos concitoyens en âge de travailler ou retraités.