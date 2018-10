L’excédent commercial de la République populaire de Chine a atteint de nouveaux records

L’excédent commercial de la Chine a atteint de nouveaux records en septembre, atteignant 34,1 milliards USD, contre 31,05 milliards USD en août, malgré les droits imposés par les États-Unis sur l’importation de produits « fabriqués en Chine ». Pour les USA le déficit commercial existe parce que les exportations américaines vers la Chine ne représentent que 130 milliards de dollars, tandis que les importations en provenance de Chine atteignent 506 milliards de dollars. Selon les douanes chinoises, les exportations ont augmenté de 13%, comparé à une importation freinée de + 9%. Globalement, le chiffre des échanges mondiaux chinois affiche un excédent de 31,69 milliards contre 27,38 milliards en septembre 2017 et les 19,4 milliards attendus par les analystes. Les États-Unis ont importé de la Chine 77 milliards de dollars d’ordinateurs et d’accessoires, 70 milliards de dollars de téléphones cellulaires et 54 milliards de dollars de vêtements et de chaussures. Une grande partie de ces importations proviennent de fabricants américains qui envoient des matières premières en Chine pour un assemblage à faible coût. Une fois renvoyés aux États-Unis, ils sont comptabilisés comme des importations. La Chine peut produire de nombreux biens de consommation à des coûts inférieurs à ceux d’autres pays. Les acheteurs américains, bien sûr, veulent ces produits aux prix les plus bas. La Chine maintient les prix si bas, car ses prix concurrentiels résultent de deux facteurs : un niveau de vie moins élevé, qui permet aux entreprises chinoises de payer des salaires plus bas aux travailleurs et à un taux de change partiellement fixé au dollar. La Chine a acheté tellement de titres du Trésor américain qu’elle est le plus important prêteur du gouvernement américain. Le Japon c’est le deuxième plus grand. En juillet 2018, la dette américaine vis-à-vis de la Chine s’élevait à 1,17 billion de dollars. Cela représente 19% de la dette publique totale détenue par des pays étrangers.

Récemment, le Ministère chinois du Commerce a déclaré que les États-Unis et la République populaire de Chine ne sont pas en train de s’accorder sur une reprise des négociations commerciales, et a réitéré la promesse de « riposter » contre la dernière menace de Washington consistant à frapper 200 milliards de dollars d’importations chinoises avec de nouvelles taxes de 10%. La position économique grandissante de la Chine et son influence internationale suscitent des réflexions et des études sans cesse croissantes dans le reste du monde sur son model économique et sur son chemin de développement et la menace récente de la Republique populaire de Chine a accablé le marchés financiers mondiaux, d’autant plus que la décision du Président Trump de se battre aussi contre ses alliés clés, comme le Canada et l’Union Européenne, pourrait intensifier une guerre commerciale mondiale totale.