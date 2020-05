L’Exemple « Renault »

Quant aux actionnaires et à la pérennité de leurs dividendes… ils ne s’aperçoivent même pas qu’ils ne vivront plus que ce que vivent les roses : l’espace d’un matin de magicien qui fait disparaître de plus en plus vite leur potentiel d’acheteurs dans l’hexagone !!! Et c’est ici que l’on réalise qu’à terme le système actuel n’est viable pour personne et surtout pas pour le personnel de Renault France.

L’article de VICTOR Ayoli « Coronavirus : les multinationales contre les États ? » ainsi que les commentaires d’Opposition contrôlée (23 Mai ; 05:26), et de Berber (23 Mai ; 08 :09), me sont apparus à la fois suffisamment opportuns et judicieux pour suggérer le développement suivant.

Bien que partant d’une louable intention, le système de rapports pays par pays censé apporter la transparence dans les flux financiers et les échanges internationaux, restera difficile à mettre en place et encore plus difficile à contrôler.

Il n’empêchera jamais certains acteurs de ces échanges de dissimuler leurs résultats financiers, de les fausser, voire de les transférer sous des cieux plus avantageux en faisant intervenir des sociétés-écrans gérées par hommes de pailles interposés et sous dépendance. Des hommes et des structures sans liens perceptibles avec les sociétés-mères.

De plus ces sociétés-écrans seront logiquement implantées dans des pays politiquement acquis au camp mondialiste et donc, bénéficiant du système. Ces pays seront d’autant moins enclins à faciliter les contrôles que le système libéral leur profite financièrement.

D’autre part, à l’exception des U.S.A., patrie effective du Mondialisme et bras armé des thuriféraires du capitalisme financiarisé, aucune nation ne disposera des moyens de persuasion et/ou de coercition suffisamment efficaces pour faire rentrer dans le rang les États tricheur ou les multinationales à la fois puissantes et tricheuses.

Nous en avons la preuve éclatante avec l’exemple de certaines sociétés privées opérant sur le Net et que les États sont incapables d’imposer selon leurs propres lois fiscales en vigueur.

Nous en revenons donc toujours à des fondamentaux qui seuls peuvent éviter de sombrer dans des déséquilibres commerciaux et industriels non viables à long terme :

- La régulation,

- les accords commerciaux bilatéraux, (voire plus si affinités, mais seulement lorsqu’il y a affinités),

- et le protectionnisme éclairé !

Exemple lumineux de déséquilibre industriel et commercial non viable : Renault

a) Dans un premier temps, Alonzo quitte Renault F1. M. Carlos Ghosn déclare (je le cite) « qu’il n’y aura rien de trop beau pour le remplacer chez Renaul F1. ». Puis, dans la même foulée, il brade F1 à des anglo-saxons. Personne (ou presque) ne voit encore où M. Ghosn veut en venir !

b) En même temps, Renault investit dans de multiples sites à l’étranger (Maroc, Roumanie…) où il fait fabriquer à bas prix des automobiles qu’il réimporte en France en toute concurrence des véhicules de Renault fabriqués localement mais non protégés par un régime douanier approprié aux circonstances.

Là, certains commencent à voir où va M. Ghosn ! Mais on ne les écoute pas…

c) En schématisant… Un tout petit virus de rien du tout fait tomber la cabane sur le chien ! On fait alors mine de sauver Renault ! Mais nous voyons bien que si la France d’en bas ne réagit pas (nationalisation), l’entreprise « Française » va y laisser de très grosses plumes. Ce sera moins grave pour certains actionnaires qui pourront encore percevoir des dividendes sur l’activité "importation" des modèles fabriqués à l’étranger.

Mais pour d’autres ce sera la suppression d’emplois et le chômage. Et pour l’économie du pays et sa prospérité chancelante, ce sera probablement la perte de l’un des plus beaux fleurons de l’industrie automobile de tous les temps !!!

Quant aux actionnaires et à la pérennité de leurs dividendes… ils ne s’aperçoivent même pas qu’ils ne vivront plus que ce que vivent les roses : l’espace d’un matin de magicien qui fait disparaître de plus en plus vite leur potentiel d’acheteurs dans l’hexagone !!! Et c’est ici que l’on réalise qu’à terme, le système actuel n’est viable pour personne et surtout pas pour le personnel de Renault France.

Et maintenant que tout le monde y voit clair... il est trop tard !!!

Le plus ridicule, dans cette politique mondialiste telle qu’appliquée à la France (car c’est quand même la seule à être aussi aveugle), c’est que les investisseurs refusent d’admettre que le protectionnisme bien conçu constitue également une protection efficace pour leurs propres investissements ! Et ils le refuseront aussi longtemps que nous les laisserons gagner plus d’argent en nous ruinant plutôt qu’en pratiquant une politique socio-économique plus équitable et profitable à tout le monde ! (Cf. : l’exemple des sociétés anglo-saxonnes et autres, implantées en France avant 1969 et qui y faisaient des profits avant la suppression de la protection douanière !)

Alors, amis internautes d’Agora Vox ! Réfléchissez à tous ces faits avérés avant d’écouter encore et toujours les chantres d’un libéralisme qui ne profite finalement qu’à nos concurrents, à nos adversaires et à nos pires ennemis !!!

Eux pratiquent toutes les formes de protectionnisme, et ceci sans vergogne aucune !!!