L’impact du COVID-19 sur les marchés financiers et boursiers en France

Depuis les premiers cas de COVID-19 détectés en Chine vers la fin de l’année 2019, l’épidémie s’est propagée à travers le globe. Au-delà de la crise sanitaire déjà dramatique, c’est une crise économique et financière qui se profile. Comment s’en sort le marché français ?

La crise du COVID-19

Il est logique de constater que les premiers effets du COVID-19 sur les marchés financiers et boursiers se sont fait sentir en Chine. Le principal partenaire commercial de la Chine, l’Australie, a rapidement vu le cours de sa monnaie baisser lui aussi. Aux États-Unis, l’impact a également été durement ressenti. Malgré l’assurance du président Donald Trump qui affirmait le 11 mars 2020 qu’il ne s’agissait pas d’une crise financière, les marchés boursiers américains ont subi une chute alarmante. Ainsi, le premier trimestre de l’année a été le pire trimestre historique pour le Dow Jones. Le cours du S&P 500 a également connu une baisse retentissante. Du côté de l’Europe, l’Italie, le Royaume-Uni et la France font partie des pays les plus touchés par la crise sanitaire. En parallèle, on a pu constater une baisse de la confiance dans la livre sterling et une tendance à la baisse de l’EUR/USD. En France, les valeurs les plus impactées ont d’abord été celles qui ont un lien direct avec la Chine. Par exemple, les secteurs du luxe (par exemple le groupe LVMH), le tourisme et les compagnies aériennes (notamment Air France-KLM ou le groupe Accor) ont pris un sérieux coup sur la tête. La France reste néanmoins moins impactée que d’autres pays grâce à son système social qui agit comme un amortisseur.

Une reprise lente

Après ces fortes chutes au premier trimestre, de nombreux indices boursiers sont repartis à la hausse. La reprise progressive de l’activité économique encourage les investisseurs. Les réactions relativement rapides des pouvoirs publics et des banques centrales ont permis de stabiliser les places boursières. De plus, l’espoir de mise au point d’un vaccin est un signal positif envoyé aux marchés. Toutefois, la France reste dans une période de transition et de déconfinement progressif. Si les secteurs de l’industrie et du bâtiment ont repris des couleurs dès la fin avril, l’économie dans son ensemble va avoir besoin de temps pour se remettre de cette crise. De nombreux commerces restent fermés ou sont fortement limités par les contraintes sanitaires à mettre en place.

Des mesures pour favoriser la relance économique

Pour protéger l’emploi et maintenir les revenus des français, le gouvernement a dû mettre la main à la poche. Environ 12 millions de salariés ont ainsi pu profiter du mécanisme du chômage partiel. La facture finale pourrait largement dépasser l’enveloppe de 24 milliards d’euros budgétés par l’État. Par ailleurs, le gouvernement français a mis en place des mesures d’accompagnement financier pour aider les entreprises les plus durement touchées. Ainsi, le Fond de Solidarité est plus que jamais sollicité, notamment dans le secteur du tourisme. Un plan de secours pour le secteur de l’automobile sera aussi mis en place au début du mois de juin. Il visera à soutenir les constructeurs nationaux dont Renault qui était déjà en difficulté avant la crise. À l’échelle de l’Europe, la Banque centrale européenne (BCE) prévoit un rachat massif de dettes d’États ou d’entreprises. Le coût de ce plan d’urgence historique s’élève à 750 milliards d’euros. La BCE entend ainsi adoucir les retombées financières de la crise du COVID-19 et rassurer les investisseurs. L’épidémie du COVID-19 a fait plonger la plupart des grandes places boursières. Les mécanismes sociaux de la France ont permis d’amortir le choc et de maintenir l’économie relativement stable. La politique de relance économique menée par le gouvernement devrait aider à regagner la confiance des investisseurs et faire repartir les marchés à la hausse.