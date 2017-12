L’incroyable rapport qui juge le SMIC trop élevé

La globalisation est comme un serpent qui se mord la queux ! On met tout et tout le monde en concurrence totale ce qui provoque inévitablement misère et chômage de masse. Pour régler ça, on baisse les salaires et ont augmentent les prix puis n’oublions pas les emprunts bancaires avec la fausse monnaie de la planche à billet ce qui augmentera encore la misère etc... Puis pour régler cette nouvelle misère, on ré-applique les mêmes « solutions » etc....