L’inflation c’est quoi ? La crise de l’inflation : que faut-il combattre ? épisode 1/3

La crise économique tant attendue arrive. Cela tombe bien, celle de la pandémie commence à ennuyer tout le monde. La crise dont il faut avoir peur aujourd’hui et dont vont nous sauver nos chers décideurs, grâce à leurs mesures miracles, est celle de l’effondrement économique. La courbe de l’horreur n’est plus celle du nombre de cas positifs, mais celle de l’inflation. Nous allons voir dans une série de trois articles si la courbe de l’inflation est aussi fiable que celle des tests RT-PCR, et si les mesures économiques de nos dirigeants seront aussi chères et aussi efficaces que les mesures sanitaires. Je vous invite à me dire qui est le plus mauvais entre un expert en économie et un expert en santé, moi je n’arrive pas à trancher. Nous allons voir dans cet article ce qu’est l’inflation, la manière dont cet indicateur est construit, ses limites, et la différence entre l’indicateur et ce que vivent réellement les gens. Dans le deuxième article, nous verrons ce qui cause l’inflation et dans le troisième nous verrons si c’est vraiment « l’inflation » qu’il faut combattre ou s’il vaut mieux l’accompagner, par exemple en augmentant les salaires.

Cet article est disponible en format vidéo : https://youtu.be/YQCMztt6rMo

Qu’est-ce que l’inflation ?

On l’aura compris en écoutant la télé, la radio, ou en lisant les journaux : l’inflation c’est mal. On doit tous être contre l’inflation. Personne n’explique ce que c’est, mais on nous assène qu’il faut la combattre. Il faut dire que depuis deux ans, on a pris l’habitude de se battre contre des ennemis invisibles et contre des indicateurs. D’ici l’arrivée de la solution miracle ou de la fin du monde, passons quelques instants à comprendre l’inflation. On ne sait jamais, ça pourrait servir.

L’inflation est définie par le Larousse comme « Situation ou phénomène caractérisé par une hausse généralisée et continue du niveau des prix ». On doit déjà se poser plusieurs questions sur cette définition, qui est assez loin de ce que les instituts peuvent mesurer et présenter.

Depuis la page d’accueil du site de l’Insee, on voit apparaître un bandeau contenant les indicateurs stars de l’institut et notamment la fameuse « inflation ». À l’heure de l’écriture de ces lignes, il est écrit « + 5,6 % ». Ce qui ne veut en soit rien dire si on ne sait pas par rapport à quoi, ni sur quelle période.

Les plus curieux d’entre nous ferons l’effort de passer la souris au-dessus de ce pourcentage, pour voir apparaître un pop-up : « Inflation (glissement annuel) en septembre 2022 ». Cela nous permet de savoir que ce « + 5,6 % » a été mesuré en septembre 2022 et correspond à l’augmentation de quelque chose par rapport à septembre 2021. Si ce quelque chose coûtait 100 € en septembre 2021, il coûte désormais 105,6 € en septembre 2022. L’inflation de 5,6 % ne renseigne pas sur ce qui est arrivé récemment, mais sur une augmentation étalée sur un an. Si vous voulez savoir ce qui se passe ces derniers mois, il faudra regarder un autre indicateur.

Maintenant que nous avons compris la période de comparaison (on regarde des prix sur un mois et on les compare par rapport au même mois l’année d’avant), il reste à comprendre de quels prix il est question. Pour cela il faut nous intéresser à l’indice des prix et à ce qu’il représente.

L’indice des prix reflète-t-il la réalité ?

En France, ce qu’on appelle « inflation » est calculé par l’Insee au moyen de l’Indice des Prix à la Consommation (IPC). On dit qu’il y a inflation lorsque cet indicateur augmente. Cet indicateur est construit à partir de nombreux prix. Contrairement à la définition du Larousse, on peut dire qu’il y a « inflation » lorsque seulement certains prix augmentent et pas tous. Il suffit qu’une partie des prix augmente pour faire augmenter l’IPC et pouvoir conclure à l’inflation. Il peut même y avoir certains prix qui baissent au même moment et avoir quand même une inflation.

Le nombre de prix relevés chaque mois par l’Insee pour calculer l’indice des prix est énorme. Ces relevés couvrent presque complètement les achats des Français :

les grandes enseignes sont obligés de fournir à l’Insee tous les tickets de caisse. Cela représente 80 millions de prix chaque mois ;

1000 enquêteurs de l’Insee se déplacent chaque mois dans 30 000 points de ventre pour recueillir 160 000 prix ;

500 000 prix sont relevés automatiquement sur internet

toutes les dépenses d’assurance maladie, les prix des carburants, de l’énergie sont connus grâce à des sources administratives ;

les loyers sont connus grâce à deux enquêtes spécifiques, l’une pour le parc privé et l’autre pour les bailleurs sociaux.

En conclusion, on peut et on doit critiquer le calcul de l’inflation, mais très clairement il n’y a aucun problème de qualité des relevés ou de remontée des données. Tout est toujours améliorable, mais le niveau de précision est aujourd’hui excellent. Il y a pourtant des différences profondes entre l’inflation calculée par l’Insee et ce que peuvent ressentir les gens. Cela n’a rien à voir avec la qualité des relevés des prix, mais avec la définition de l’indice des prix à la consommation. Nous allons détailler ici deux aspects qui expliquent cette différence.

Le premier aspect est qu’il y a certains objets qui évoluent au fur et à mesure des innovations technologiques. Par exemple le célèbre téléphone portable Nokia 3310 a été mis sur le marché en l’an 2000 autour de 300 €. C’était une révolution à l’époque. Aujourd’hui acheter un Nokia 3310 coûte 25 €. Et encore, c’est probablement surpayé, et pour les nostalgiques. Mais puisque l’Insee compare l’évolution des prix du même produit, elle va déduire que le prix de ce genre d’appareils téléphoniques a baissé de 90 % en 20 ans. Mais, aujourd’hui, avoir un téléphone portable assez performant, donc au moins milieu de gamme, comme l’était le 3310 à l’époque, coûte toujours autour de 300 €. Le prix pour ce cas d’usage n’a donc pas baissé. On peut faire le même raisonnement entre l’ordinateur qu’on pouvait acheter il y a 20 ans, d’une puissance de 250 Mhz, d’une mémoire de 64 Mo et avec un écran cathodique 19 pouces, le tout pour 1 500 €. Ce niveau de performance n’est aujourd’hui même plus sur le marché tellement il est inadapté. Cet ordinateur ne vaut plus rien. Là encore, l’Insee conclut à une énorme baisse des prix des ordinateurs. Aujourd’hui, pour avoir un PC et un écran de milieu de gamme, il faut plutôt compter dans les 500 €. Le prix est bien plus abordable qu’il y a 20 ans, mais ce n’est pas gratuit. La méthode de l’Insee consistant à projeter les prix dans le futur à produit égal est donc complètement discutable pour ce qui a trait à la technologie. Dépenser 300 € pour un téléphone portable relativement performant reste toujours d’actualité. On peut tout à fait dire que les prix sont restés fixes pour le même usage, mais que c’est le niveau technologique qui a augmenté. On peut même aller plus loin : aujourd’hui la plupart des démarches administratives se font par internet (déclarer ses impôts, acheter des billets de train, d’avion, prendre rendez-vous etc.) Il est donc aujourd’hui nécessaire d’avoir un smartphone et un ordinateur, et beaucoup plus puissants que les modèles haut de gamme d’il y a 20 ans. Les gens ne se rendent donc pas compte de la baisse des prix des technologies de la communication, tout simplement parce qu’ils ne la vivent pas. Ils vivent une stagnation des prix d’appareils dont les performances augmentent. Ils ont même vécu une obligation d’achat qu’ils n’avaient pas avant. Le coût de la technologie ne diminue donc pas pour le portefeuille des Français, il augmente. Ça ne signifie pas que l’indice des prix de l’Insee est faux, mais que, sur le point précis des innovations technologiques, on pourrait rediscuter de la méthode de calcul et envisager l’usage plutôt que le produit.

Le deuxième aspect va nous amener doucement à comprendre le réel problème de l’indice des prix. Cet aspect concerne le logement. Nous avons vu que l’Insee scrute très précisément l’évolution du prix des loyers. Mais l’Insee ne s’occupe pas du prix d’achat des logements, appartements ou maisons, pour calculer l’indice des prix à la consommation. En effet, l’Insee considère qu’une maison achetée n’est pas un bien de consommation, mais un bien d’investissement. Donc il ne rentre pas dans le calcul de l’indice des prix à la consommation. C’est un sérieux problème pour les Français qui souhaitent devenir propriétaire et qui ont vu les prix des maisons exploser ces dernières années. Selon l’Insee, c’est assez simple, le prix des maisons a doublé en vingt ans, soit 100 % d’augmentation. Pendant cette période, la hausse des salaires des Français n’a été que de 30 %. Cela signifie que l’accès à la propriété est beaucoup plus difficile aujourd’hui. Par exemple, un couple avec 2 enfants qui gagnait 4 000 € par mois en 2000, pouvait envisager de devenir propriétaire d’une maison pour 150 000 €. Aujourd’hui, ce même couple gagne 5 200 € (sans être plus riche du tout, juste avec la hausse des salaires qui suit l’inflation), mais la même maison coûte 300 000 €. Les Français qui souhaitent accéder à la propriété ressentent une grosse perte de pouvoir d’achat en 20 ans et cela empire. L’inflation ressentie n’est pas vraiment comparable à celle calculée pour ceux qui veulent acheter une maison et qui voient les prix exploser. D’une manière générale, l’inflation calculée ne correspond, en fait, à personne, et nous allons voir pourquoi.