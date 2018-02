La bulle délirante des Uber, Tesla & co

Il faut relire Schumpeter. Les crises ne sont pas de simples ratés de la machine économique ; elles sont inhérentes à la logique interne du capitalisme et nécessaires à la « croissance » (des profits) qui n’est pas synonyme de développement (social) et même parfois son antagonisme. Les innovations (comme la machine à vapeur, le numérique et internet) interviennent presque toujours au creux de la vague des périodes de dépression, parce que les crisse bousculent les positions acquises et rendent possible l’exploration d’idées nouvelles en ouvrant des opportunités. Au contraire, lors d’une période haute de non-crise (comme les « trente glorieuses), l’ordre économique et social bloque les initiatives, ce qui freine le flux des innovations et prépare le terrain pour une phase de récession, puis de crise qui débouche malheureusement sur des destructions massives pour déblayer le terrain, comme c’était le cas pour deux guerres mondiales. La dernière n’a d’ailleurs jamais été vraiment terminée : elle a épargné le territoire de l’état le qui avait accumulé la plus grosse masse de capitaux et, après l’Europe, a déplacé les foyers de destruction en Asie, puis au Proche-Orient.