La bulle Tesla proche de l’explosion ?

On peut voir dans Tesla celui qui a détrôné les limousines BMW et Mercedes en Europe en 2017, dont la valorisation boursière dépasse celle de Ford et GM, qui révolutionnerait toute l’industrie automobile. Mais, de plus en plus, on peut aussi et surtout y voir une bulle boursouflée, dont l’épaisseur s’affine et menace d’éclater avec l’arrivée de la concurrence et son désastre opérationnel.

Quand il n’y a plus que la surface qui tient

La seule chose qui tient encore Tesla en vie, c’est l’incroyable confiance des marchés, qui jugent toujours que l’entreprise vaut 50 milliards de dollars , malgré un bilan opérationnel et financier désastreux, et l’arrivée très prochaine de la concurrence de tous les constructeurs premiums. Difficile de ne pas y voir un signe de plus d’exubérance irrationnel. Mais le mur de la réalité pourrait vite s’approcher.