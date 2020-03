La Chine : nouveau leader mondial

Un peu d’hésitation à mettre un point d’interrogation à ce titre et puis finalement non car il est clair que la Chine est en train de prendre le contrôle économique, politique, culturel et militaire de la planète.

Les Etats-Unis auront beau se démener et se montrer tout à la fois agacer, menaçant ou donneur de leçons, ils n’empecheront pas la Chine de peu à peu grignoter leur pouvoir. Les jeux d’alliance vont désormais clairement jouer en faveur de la Chine car elle a beau se montrer intrusive, elle sait rester neutre et se garde de toute ingérence politique directe sauf dans ses pays satellites comme la Corée du Nord, le Vietnam ou Hong-Kong dont le statut lui pose d’ailleurs problème.

La Chine est devenue la première économie mondiale devant les Etats-Unis en 2014. Elle représentait à ce moment là 16,5% de l’économie mondiale contre 16,3% pour les Etats-Unis. Les Etats-Unis dominait l’économie mondiale depuis 1842 après aoir eux-mêmes surclassés le Royaume-Uni. Or le pouvoir politique, militaire et culturel repose sur le pouvoir économique. Ainsi, l’excédent commercial de la Chine s’établissait à quasiment 600 milliards de dollars en 2015 (510 en 2016 et 420 en 2017). Après des taux de croissance supérieur à 10% au début des années 2000, la croissance du PIB oscille autour de 6% à compter de 2017. Les réserves en devises de la chine sont estimées à 3.000 milliards de dollars.

Pour résumer, en Chine, d’un point de vue politique et social, le parti communiste contrôle tout et son organisation pyramidale en dehors de toutes règles démocratiques fait que le pouvoir est concentré entre quelques mains. Xi Jinping a d’ailleurs réussi à concentrer un maximum de pouvoir en étant à la fois Président, Secrétaire Général du parti et chef des armées. Depuis Mao, on n'avait pas vu autant de pouvoir entre les mains d’un seul homme. Un homme qui a réussi à changer les règles pour rester en place ad vitam eternam tel un monarque de droit divin. Car il faut le dire de manière très direct, le pouvoir politique en Chine est un pouvoir dictatorial. La Chine est clairement et sans objection possible une dictature.

De manière assez amusante si l’on peut dire, le système étatique chinois est organisé comme celui d’un pays démocratique avec une assemblée populaire (système législatif), un système judiciaire (système juridique) et un conseil des affaires d’état (système exécutif). La ressemblance s’arrête là car à tous les niveaux de ce système, on trouve un contrôle du parti communiste. Le plus petit niveau est le conseil de quartier qui sous la férule d’un responsable du parti communiste chinois (PCC) organise la vie politique et également sociale du quartier.

Ainsi et pour essayer d’expliquer le système de fonctionnement politique chinois, voici de manière schématique les différents organes agissant au sein du parti communiste :

A la base se trouve le Conseil National du Peuple (CNP) d’environ 1500 membres dont les membres sont cooptés et désignés par les membres déjà en place. Tous les membres sont bien sûr membre du parti.

Ce conseil élit le comité central du parti d’environ 200 membres.

Qui lui-même élit le bureau politique du parti de 19 à 25 membres.

Qui lui-même désigne le comité permanent (7 membres) qui est en somme l’organe dirigeant.

Ce comité permanent désigne le secrétaire général du parti.

Il existe en dehors du PCC 8 partis minoritaires. Ce ne sont pas des partis d’opposition mais des partis dits ‘amis’. Ils sont en fait contrôlés par le PCC. Ils sont là pour donner l’illusion d’un pluralisme.

Il faut également citer l’Assemblée populaire nationale, constituée de 3000 membres. Cette assemblée désigne un comité permanent qui nomme le gouvernement, gouvernement qui a été proposé par le comité central du parti. Le Président de la République de Chine est nommé par le comité permanent et a un droit de contrôle sur la nomination du gouvernement. Quant au secrétaire national du parti, il donne son accord sur la nomination du gouvernement. En l’occurrence, à l’heure actuelle les deux postes de secrétaire national du parti et de président de la république sont occupés par la même personne.

Tout ce système donne la pseudo illusion d’un régime ouvert. Mais en fait tout est verrouillé par le parti communiste qui est le véritable décisionnaire et qui, faut-il le préciser, n’est pas élu.

Ainsi et pour bien comprendre le système chinois, il faut savoir que chaque poste à responsabilité (juge, chef d’entreprise, directeur d’hôpital, responsable local, …) est doublé d’un poste politique chargé de contrôler la personne en charge du poste sauf si le responsable occupe un niveau suffisant dans l’organisation du parti.

La Chine occupe actuellement la 177ème place sur 180 pour la liberté de la presse (Reporters sans frontière 2019). A ce titre, il convient de citer le “document n° 9” rédigé par Xi Jinping, document interne aux sphères dirigeantes du parti et qui aurait dû théoriquement rester secret, document qui indique qu’ ’”il est absolument interdit à des articles publiés de faire état de commentaires contredisant la ligne du PCC”. Depuis 2014, les journalistes chinois doivent également passer un examen idéologique.

Il n’existe pas à l’heure actuelle de forte demande démocratique de la population notamment des classes moyennes car :

il existe un déficit de culture démocratique

le système en place a réussi une modernisation accélérée du pays

il existe une forte répression et une surveillance intense des activistes

le sentiment nationaliste est fort avec une fierté de la puissance retrouvée

En somme le bien-être, le besoin de sécurité (des biens et des personnes), le besoin de stabilité, la crainte du chaos (mémoire existante de la révolution culturelle) permet au pouvoir en place de se perpétuer.

Xi Jinping est issu de la faction dite des princes rouges qui sont les fils de hauts responsables du PCC. Il s’agit d’un clan en réseau, les fils et les filles de ce clan se mariant entre eux. La Chine est peu à peu devenu la propriété du cercle des princes rouges dont la corruption atteint des niveaux peu égalés jusqu’à maintenant. Xi Jinping se sert d’ailleurs de ce combat contre la corruption pour éliminer de possibles concurrents à son poste. Les princes rouges qui forment donc une caste et même une forme d’aristocratie s’opposent à la ligue de la jeunesse communiste, dont les membres sont eux issus des milieux étudiants et universitaires. Il s’agit de jeunes idéalistes communiste qui souhaitent eux un renouvellement des élites. Il existe donc des tensions importantes au sein même des structures dirigeantes du parti, tensions qui ont d’ailleurs été à l’origine de l’éviction et du déclassement de certains dirigeants chinois.

Sur quel système se base la puissance de la Chine ?

On peut délimiter les paramètres qui permettent à la Chine de maintenir son développement actuel :

une main d’oeuvre nombreuse, qualifiée, travailleuse, disciplinée et peu coûteuse

les zones économiques spéciales (ZES) où la fiscalité est attractive

présence de Hong-Kong en tant que place financière

stabilité de l’Etat et de la société via le PCC

intégration de l’OMC en 2001

développement des infrastructures : Shangai est le 1er port du monde et 6 autres ports chinois font partie des 10 premiers, développement des trains rapides, des infrastructures de télécommunications, création de méga barrages pour l’énergie, ....

une monnaie faible

le développement des entreprises privées à compter de la fin des années 80

Il s’agit donc d’un ensemble de paramètres disparates mais qui corrélés entre eux ont permis l’émergence d’un pouvoir économique.

Comme l’ont fait d’abord les nations européennes et plus particulièrement le Royaume-Uni puis ensuite les Etats-Unis, la Chine pérennise sa croissance économique en renforçant des relations commerciales lui permettant de se projeter dans diverses régions du globe. Il s’agit de créer des liens avec l’Asie, l’Afrique et l’Europe via le développement des routes de la soie et d’isoler les Etats-Unis en les encerclant peu à peu.

Il s’agit également via ce projet de s’accaparer, comme l’ont fait avant elle l’Europe et les Etats-unis, les ressources minières, énergétiques, alimentaires et naturelles (bois, coton, …) des pays du sud de la planète.

Donc trouver des débouchés pour ces produits et s’accaparer à moindre coût les ressources du monde sous couvert d’aide, aides qui sont en fait des prêts. Ces prêts s’ils ne sont pas remboursés par les pays emprunteurs permettront à la Chine de s’accaparer directement les terres et les ressources minières et énergétiques à moindre coût. On assiste là à une sorte de hold-up de la Chine sur la planète.

La Chine a également conclu un partenariat économique dit “16 +1” en 2012 avec 16 pays de l’Europe centrale et orientale (PECO). Elle finance des projets et rachète des entreprises de ces pays. Il est ainsi prévu la réalisation grâce à des financements chinois d’une ligne de train à grande vitesse entre Athènes et Belgrade. Le but de ces manoeuvres est bien sûr de déstabiliser l’Europe, les PECO devenant des porte-paroles de la Chine au sein de l’union européenne, un peu comme un cheval de Troie.

La Chine transforme donc sa puissance économique en force politique, celle-ci permettant de maintenir et développer celle-là.

La Chine est donc politiquement une dictature et économiquement un système capitaliste comme le fut le Chili à une autre époque à la différence que la Chine s’appuie sur un régime communiste, régime qui dans les faits n’existe plus que sur le papier.

Et c’est certainement de cette contradiction que viendra sa perte sauf s’il advenait une transformation radicale du régime en lui-même.