La crise économique du Coronavirus arrive !

Après la vague de mars-avril de la Covid 19 qui a bien augmenté la mortalité en France, la situation en termes de décès est revenue à la normale depuis le 1er mai. Du côté économique, c’est le confinement qui a mis un coup d’arrêt brutal et très important à la production et à la consommation. En revanche depuis la fin du confinement la consommation a repris à un niveau normal, voire supérieur pour même réduire l’impact du confinement sur le bilan annuel de la production. Malgré ces bons résultats, les enquêtes de conjoncture montrent que les salariés continuent de redouter fortement de perdre leur emploi. Ce qu’on va voir dans cette vidéo c’est qu’ils ont raison. Même si tous les indicateurs économique sont au vert, la fin d’année 2020 et le début 2021 risquent d’être des occasions trop belles pour la finance pour se débarrasser d’un maximum de salariés tout en profitant à fond des aides d’État.

Lien vers la vidéo : https://youtu.be/zM2SUkEG3v8

Conjoncture économique : tout va très bien madame la marquise

Le dernier point de conjoncture de l’insee ( https://insee.fr/fr/statistiques/4637628 ) montre que l’industrie remonte tranquillement la pente depuis le mois d’avril. En regardant plus finement c’est même vrai pour toutes les branches que ce soit pour l’agriculture ou les matériels de transport.

Le fret a quasiment retrouvé son niveau normal de février 2020 que ce soit pour le ferroviaire ou pour les camions.

Du côté des services, seuls les services aux personnes « ménages, gardes d’enfants » restent en situation compliquée. Les autres branches des services reviennent à la normale.

Cela ne veut pas dire que des entreprises ne vont pas fermer. Il faut savoir qu’en moyenne 4 entreprises sur 10 ferment avant de fêter leur 5e anniversaire. Ce ratio est plus faible lors des crises économiques, par exemple beaucoup ont fermé pendant la crise de 2008. Les échecs font partie de la vie des entrepreneurs et c’est normal.

La crise de la Covid 19 va donc faire fermer plus rapidement toutes les entreprises qui étaient en difficulté financière et qui allaient fermer de toute façon. Ce sera donc extrêmement difficile de juger de l’efficacité des aides publiques puisque de nombreuses boîtes en ont bénéficié sachant pertinemment que leur situation était perdue même sans la crise.

Crise du coronavirus : les cadeaux fiscaux de l’État

Notre économie dépend de plus en plus du monde de la finance. Cette crise de la Covid 19 va raviver beaucoup d’appétit chez ceux qui détiennent le capital financier pour essayer d’en tirer leur épingle du jeu. La première chose que vont faire les financiers qui détiennent les plus grosses entreprises françaises va être d’essayer de récupérer un maximum des aides publiques et de se faire exonérer d’un maximum d’impôts et de taxes.

Cela commence assez fort avec les annonces de Jean Castex sur les baisses d’impôt au MEDEF. Plus de 10 milliards d’impôts en moins pour les entreprises. Deux choses sont intéressantes sur les baisses d’impôts. La première c’est qu’en France, les impôts sont progressifs même pour les entreprises. Donc les entreprises qui font le plus de valeur ajoutée, donc de bénéfices sont celles qui payent le plus les impôts qui vont baisser, la CVAE et l’impôt sur les sociétés. Donc ce n’est pas tant un cadeau pour les PME que pour les grosses entreprises.

Les très grandes entreprises multinationales s’en fichent pas mal puisqu’elles ne payent pas ces impôts. Pour mémoire, la CVAE et l’impôt sur les sociétés sont des impôts qui concernent la valeur ajoutée. Pour simplifier la valeur ajoutée c’est le prix de vente d’un produit de l’entreprise moins tout ses coûts intermédiaires, ses matières premières, les pièces, les coûts énergétiques etc.

Pour les grandes multinationales c’est facile. Mettons qu’elle possède une usine en France et une filiale dans un Paradis fiscal, le Luxembourg par exemple et un producteur de matière première en Italie.

Le producteur vend à prix coûtant ses produits 100€ à la filiale au Luxembourg, de sorte qu’il n’y a pas de bénéfices en Italie. La filiale du Luxembourg se fait une grosse marge en revendant ses produits à l’usine française. La filiale du Luxembourg négocie directement ses impôts avec le gouvernement Luxembourgeois et c’est pas grand-chose. L’usine française revend le produit final à prix coûtant et donc ne fait pas de bénéfice pour ne pas payer d’impôts.

Ainsi tous les bénéfices de la multinationale sont au Luxembourg. La multinationale peut même mettre délibérément l’usine française dans le rouge si elle veut pouvoir licencier tout le monde et délocaliser. Au passage elle ramassera un paquet de fric de l’État français sous toute forme d’aides pour l’aider pour qu’elle ne ferme pas. C’est le jackpot à tous les niveaux.

Le seul impôt juste qui empêche les grosses entreprises de tricher c’est la C3S, la contribution sociale de solidarité sur les sociétés. La C3S est indexée non pas sur la valeur ajoutée mais sur tout le chiffre d’affaire. Donc les entreprises ne peuvent pas tricher avec le jeu des transferts puisqu’on regarde toute la production et pas uniquement les bénéfices. En plus, les premiers 19 millions d’euros de chiffre d’affaire sont exonérés de C3S donc les petits patrons ne la payent pas. Les financiers détestent la C3S et pour l’instant c’est un impôt ridicule qui ne coûte pas cher et ne rapporte pas grand-chose donc il reste, ais il est quand même dans les radars et il ne faudrait pas s’étonner qu’il disparaisse.

Crise du coronavirus : quand la finance ferme les entreprises

Il est sûr que cette crise va accélérer la fermeture des entreprises qui étaient déjà mal en point et probablement qu’elle va faire basculer du mauvais côté celles qui étaient sur le fil du rasoir. Ce qui va se passer économiquement ressemble à ce qui s’est passé pour la maladie en quelque sorte.

Cependant les français ont raison de craindre que ça aille beaucoup plus loin. Toutes les grosses entreprises qui sont dirigées par la sphère financière ont dans leurs cartons des plans de restructuration, comprenez des plans de licenciement de masse.

Ce qu’il faut bien comprendre c’est qu’un financier qui prend le contrôle d’une entreprise veut augmenter sa rentabilité et non pas le bénéfice total.

Prenons une entreprise qui fabrique et vend différents produits.

Le premier produit demande un investissement de 1M€ en machines et permet de réaliser 100 000€ de bénéfices par an. Son taux de rentabilité est de 10%.

Le second produit demande un investissement de 100 000 € en machines et permet de réaliser 30 000 € de bénéfices par an. Son taux de rentabilité est de 30%.

Si l’entreprise est détenue par un particulier ou est une petite société, la stratégie de cette entreprise va beaucoup reposer sur le premier produit puisqu’il permet de faire la majorité des bénéfices.

En revanche le jour où l’entreprise est rachetée par des financiers, c’est très différent. Les financiers ont des objectifs de rentabilité. Ils veulent que l’argent investi rapporte un maximum. Si les investissements boursiers du financier lui permettent de dégager 14% de profit chaque année, le premier produit ne va pas l’intéresser du tout puisque cela va utiliser son capital pour une rentabilité trop faible. Le financier préfère largement d’autres placements. Il va donc scinder l’entreprise en deux pour revendre la partie qui ne l’intéresse pas, ou plus simplement la faire couler en la mettant en déficit avec ses autres filiales comme on a vu tout à l’heure. Au passage cela permettra de choper un maximum d’aides d’État.

La crainte que les salariés doivent avoir c’est que toutes les grosses entreprises fassent ce genre de plan en même temps d’ici 2021. Elles mettraient au chômage tous les salariés sur des postes jugés par assez en rentables et au passage feraient fermer tous les sous-traitants qui leur fournissaient leurs matières premières.

C’est même tellement criard que ça va arriver que même les magazines du côté des actionnaires tirent la sonnette d’alarme.

Ce qui est assez incroyable avec la crise qui s’annonce c’est qu’on peut constater que l’économie du pays est solide. La production ne s’est pas effondrée et ça peut repartir. En revanche, c’est la libéralisation de l’économie et sa financiarisation qui risquent de tout faire péter. On risque d’entrer dans une période extrêmement dure juste parce qu’on a laissé tout pouvoir au monde de la finance.

Soit nos politiques n’ont absolument rien retenu des leçons à tirer des crises de 1929 et de 2008 sur le monde de la finance, soit ils bossent pour eux.