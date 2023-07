La domination de Vivendi dans les secteurs de la publicité, de l’édition, de la télévision et des jeux

Vivendi, conglomérat des secteurs de l'information, du divertissement et de la culture, est un acteur de premier plan doté d'un vaste portefeuille d'entreprises. Sous le contrôle de Vincent Bolloré, Vivendi a établi une forte présence dans la publicité, l'édition, la télévision et les jeux, se positionnant comme un leader mondial dans la fourniture de contenu. Dans cet article, nous nous penchons sur la toile d'influence complexe tissée par Vivendi, en examinant les chiffres clés, les informations financières et sa position dominante dans le paysage médiatique.

La diversité des participations de Vivendi :

Vivendi englobe un large éventail d'entreprises dans différents secteurs. Le conglomérat opère dans les médias, en particulier dans les magazines de presse et la télévision grâce à sa participation dans le Groupe Canal+, un acteur majeur de l'industrie télévisuelle française. Il est également très présent dans le secteur de la publicité grâce à sa filiale Havas, un groupe mondial de publicité et de communication renommé. En outre, Vivendi détient une participation dans Gameloft, un acteur majeur de l'industrie du jeu, et est présent dans le secteur de l'édition par l'intermédiaire d'Editis et de son association avec Lagardère. Vivendi a notamment conservé des intérêts dans Universal Music, son ancienne filiale qui a récemment été introduite en bourse, renforçant ainsi sa position dans l'industrie musicale.

Performance financière et influence :

Les chiffres financiers de Vivendi reflètent sa position dominante dans de nombreux secteurs. En tant que deuxième groupe de télévision en France, il peut se targuer de bénéfices et de dividendes substantiels. Pour la seule année 2021, Vivendi a enregistré des bénéfices importants, atteignant jusqu'à 25 000 millions d'euros. La société s'est également engagée activement dans des rachats d'actions et des distributions de dividendes pour récompenser ses actionnaires. Par ailleurs, l'effectif global de Vivendi s'élève à environ 24 355 salariés, dont 11 556 en France et le reste réparti dans le monde.

Impact environnemental et responsabilité d'entreprise :

Les préoccupations concernant la durabilité environnementale sont devenues de plus en plus importantes dans tous les secteurs, et Vivendi n'échappe pas à la règle. La société a divulgué ses émissions de gaz à effet de serre, faisant preuve d'un engagement de transparence. En termes de diversité des genres, Vivendi affiche une représentation positive des femmes, avec 53 % de son effectif total composé de femmes. L'entreprise met également l'accent sur l'inclusion des femmes dans les postes de décision, avec une représentation de 33,3 % au sein du comité exécutif.

Influence et lobbying :

Grâce à son vaste réseau d'entreprises, Vivendi exerce une influence considérable dans les domaines de la publicité, de l'édition, de la télévision et des jeux. Le conglomérat s'est stratégiquement positionné pour maximiser son impact et défendre efficacement ses intérêts. En témoignent les importantes dépenses de lobbying déclarées dans les principaux centres politiques tels que Paris, Bruxelles et Washington, qui s'élèvent à des millions d'euros. Ces activités de lobbying permettent à Vivendi de façonner les politiques et les réglementations qui ont un impact direct sur les secteurs dans lesquels il opère.

Vivendi, sous le contrôle de Vincent Bolloré, est une force redoutable dans les secteurs de la publicité, de l'édition, de la télévision et des jeux. La diversité de ses participations et l'influence de son réseau d'entreprises contribuent à sa domination dans le paysage médiatique. En tirant parti de ses vastes ressources et de son positionnement stratégique, Vivendi continue de façonner les secteurs dans lesquels il opère. Alors que le conglomérat continue d'évoluer, il sera intéressant d'observer ses futurs projets et l'impact qu'il aura sur le paysage des médias et du divertissement.

