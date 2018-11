La double malédiction des taux dans la zone euro

La remontée des taux d’intérêt italiens depuis le résultat des élections du printemps ranime cette crise de la zone euro qui avait duré plus de cinq ans, et s’était conclue avec une déclaration de Mario Draghi, puis, plus tard, la soumission d’Alexis Tsipras. Ce retour des tensions des marchés autour des dettes souveraines européennes en dit long sur les vices de forme de l’euro.

Les Etats soumis aux humeurs des esprits animaux des marchés

Cependant, cette évolution n’en reste pas moins délicate. Pendant près de 4 ans, les taux tournaient autour de 2% . La remontée à l’œuvre depuis ce printemps n’est donc pas neutre pour une économie habituée à des taux plus bas, sans pour autant que cela ait permis une forte croissance. Cette hausse risque de peser sur les investissements des entreprises et des ménages. En ce sens, la réponse du gouvernement est cohérente : il est probablement nécessaire que l’Etat dépense plus et mette fin à l’austérité pour ne pas accentuer davantage les pressions déflationnistes . Mais la relance pourrait accentuer les tensions sur les taux, dans un cercle vicieux aux conséquences imprévisibles.