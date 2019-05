La faillite de Tesla et Uber : déclencheur du futur krach boursier ?

@Spartacus

Prophétie autoréalisatrice donc... investit dans UBER et TESLA et UBER et TESLA grandiront avec toutes les conséquences logiques qui en découleront.

Le potentiel futur et les perspectives d’avenir sont donc celles qui sont dictées par les forces du capital qui choisissent où va leur investissement et quel modèle de société en découle.

Ceci dit, pour te faire plaisir et tomber dans tes obsessions monomaniaques, quand l’état français marxiste léniniste (mouhahaha) investi massivement dans le nucléaire, on obtient le même genre de phénomène que quand c’est le marché qui décide où va l’investissement...

Capitalisme financier ou capitalisme d’état, même combat. La différence peut être, c’est qu’à la tête des institutions étatiques, on a des gens élus. Qui mettent donc en place, en théorie, ce que l’ensemble des citoyens a plus ou moins choisi via un processus plus ou moins démocratique. Dans l’investissement de marché, il n’y a que la défense des intérêts de classe. La classe de ceux qui ont les moyens d’investir parce que 100% de leur pognon ne va pas dans leur propre survie.

Sans compter que l’investissement par le marché, c’est complètement obscur, court-termiste, basé sur la concurrence des uns contre les autres et non sur une collaboration plus ou moins réussit. Et surtout... c’est un pari ! Un pari qui n’a pour seul objectif l’enrichissement personnel de toi et de tes enfants. Pas un mieux disant global pour l’ensemble de la société.

Et non, Ubber ce n’est pas top quand on se place du point de vu des travailleurs plutôt que celui des investisseurs. Et ne me parle pas non plus du fait que ce serait les consommateurs qui dictent les investissement du marché... connerie. Rien que l’existence même de la publicité (et son omniprésence) montre bien qu’on produit d’abord et qu’on cherche à écouler la production ensuite. Et peu importe que Nutella détruise les habitats des orang-outant. Peu importe que la malbouffe provoque quantité de problèmes sanitaires. Peu importe que la culture aseptisée soit devenue la norme. Les gens consomment ce qu’on leur offre.

Alors moi, pour mes enfants, je ne vais pas investir dans ces entreprises mortifères. Je ne vais pas laisser le marché décider de notre avenir quand on ne peut que constater le massacre en court de notre écosystème. Mais forcément, tu peux toujours nier ces conséquences... ce que tu fait allègrement dans tes diverses publications, sauf que pour ne citer que ça, rien que la disparition des insectes, ça se voit ! Pour mes enfants, c’est dans une société plus juste, plus égalitaire, plus bienveillante et collaborative, plus soucieuse de sa place dans son écosystème, plus démocratique, que je vais investir mon temps et mon argent. Peut être que dans 20 ans à défaut d’être devenu des bourgeois individualistes, il me remercieront de vivre dans un monde qui a du sens...

PS : mon beau-père est un médecin généraliste marxiste... cet investissement de long terme, il l’a fait dans un but altruiste. Pas dans celui d’en tirer un profit personnel.