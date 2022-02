La France des territoires et les oubliés de la République

La crise sociale des Gilets jaunes et la pandémie de Covid auraient dû nous interpeller sur les fractures géographique, économique, politique et culturelle qui séparent les grandes métropoles des villes moyennes et des territoires ruraux. Et ce, en raison des impératifs des transitions écologique et numérique créatrices d'emploi dans les zones excentrées et / ou en déclin. Au cours des trente dernières années l'aménagement du territoire au travers de la décentralisation a visé la création de grandes métropoles, a amélioré le niveau de vie de la population des grandes zones urbaines au détriment des villes moyennes et des zones rurales.

Le contexte

Il nous semble urgent d'en finir avec la concentration des activités et la répartition des richesses entre le Grand Paris et quelques villes. Un rapport récemment publié par l'Institut Montaigne( 1) nous alerte sur le fait que « les 15 plus grandes métropoles françaises concentrent 81% de la croissance hexagonale », y rassemblent 43% des emplois et y réalisent la moitié du PIB français alors qu'environ un tiers de la population nationale vit dans des villes moyennes et ce de manière stable depuis cinquante ans.

Les récentes réformes initiées en 2015 par la loi NOTRe – Nouvelle Organisation Territoriale de la République – conduisent à concentrer l'activité économique sur les métropoles ( 500000 habitants et plus ) au détriment des villes moyennes ( moins de 100000 habitants ) et des zones rurales laissées pour compte de la stratégie d'aménagement et positionnées sur des secteurs d'activité historiquement en déclin. C'est ainsi que l'espace allant du Nord-Est jusqu'au Massif Central constitue une zone sinistrée touchée par la fin d'un cycle industriel ( sidérurgie, hauts fourneaux, industries lourdes ) d'une image peu attractive et d'un déclin démographique. C'est sur la façade atlantique que l'on retrouve les zones d'emploi les plus en croissance et les plus orientées vers l'industrie ainsi que dans les grands pôles autour de Toulouse, Grenoble, Lyon, Saint-Nazaire.

Nous savons que la territorialisation des activités industrielles obéit à des facteurs qui ne se limitent pas à la localisation d'infrastructures mais à tout un écosystème dont font partie les compétences présentes dont les différents acteurs que sont les collectivités locales, le tissu des PME ETI, les hôpitaux, les écoles, les citoyens.

Enfin, il existe déjà une multitude de dispositifs – Programmes d'investissement d'avenir, Pôles de compétitivité – et d'acteurs publics qui rendent de plus en plus complexe la lisibilité de la politique territoriale, il convient de ne pas en créer de nouveaux en l'absence de cadre stratégique de moyen terme. Le Haut Commissariat au Plan crée en 2020 aurait dû avoir pour mission de réunifier l'ensemble des dispositifs pilotés par l'Etat, dont l'enseignement supérieur, les infrastructures numériques et autres, la réponse à l'urgence écologique mais il n'en a rien été. On n'a pas assisté au très attendu retour de l'Etat Stratège en l'absence de volonté politique coordonnée pour la « relance » alors que la part de l'industrie dans le PIB de la France n'est plus que de 10%, soit deux fois moins qu'en Allemagne.

Citons pour exemple certaines zones rurales enclavées ayant peu accès aux services de santé et constituent des déserts médicaux .entre 8 et 12 millions de personnes y vivent. Michel Fournier, le président des maires ruraux de France a indiqué au cours de ce mois de Janvier à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron dans le Limousin « ce gouvernement n'a pas osé prendre des mesures coercitives » à leur propos. Cette population rurale, touchée par la pandémie est en attente de solutions rapides.

Quelles priorités à mettre en place pour leur attractivité ?

Les villes moyennes en concentrant 37 % de l'emploi industriel en France sont le pivot du système territorial, contribuent à sa cohésion et en sont les acteurs du changement.

Les infrastructures numériques ( haut débit) ont un rôle à jouer visant à réduire les inégalités entre les territoires à travers le désenclavement des espaces ruraux éloignés des métropoles en accompagnant le développement du télétravail, de la télémédecine... Le plan France Très haut Débit lancé en 2013, évalué à 20Mds d'euros a été confié pour sa partie rentable à des acteurs privés, le financement des zones les moins denses, trois fois moins couvertes par le haut débit étant assuré par les collectivités territoriales.

Le tissu local des PME et ETI présentes dans les zones rurales a été fragilisé par la crise et par des facteurs structurels liés au développement des secteurs de services (à la personne, logistiques ) générant la création d'emplois peu qualifiés, nécessite dès lors un soutien financier. Certains territoires excentrés ont su développer des spécialisations propices à la conquête des marchés à l'exportation, comme la ville de Thiers dont 95% des couteliers ont une activité à l'international. La région Occitanie dont le dynamisme est tiré par l'industrie aéronautique a généré en amont un tissu de PME ETI rentables à forte composante en R&D. D'autre part l'Etat a lancé en 2019 un appel à projets pour des sites visant à mobiliser du foncier pour accélérer des implantations industrielles. La France est désormais dotée de 127 « sites industriels clés en mains » accompagnés par les Collectivités territoriales, la Banque des Territoires, Business France dans le cadre du plan France Relance. Pour exemple la région PACA a développé à la Seyne-sur-Mer un technopole de la mer pour la sécurité et la sureté.

Garantir l'accès aux soins pour tous en période de pandémie et au moment où la commission des finances du sénat constate de grandes inégalités territoriales en la matière. Pour cela il convient de faire de la santé et du bien être des individus un nouvel indicateur pour les politiques publiques.

Quelles Stratégies de résilience dans un contexte de transition post carbone ?

Alors que la transition écologique est traitée comme un sujet périphérique, The Shift project ( 2 ) nous rappelle à ce propos que les administrations territoriales devraient se doter de compétences nouvelles en matière d'énergie et de bilan carbone. Il faut impérativement soutenir des activités climato-compatibles au moment où l'on constate que les PME et ETI françaises se contentent de prendre des mesures pour se conformer à la réglementation. Allant dans ce sens en visant à accompagner la décarbonation de ses usines émettrices de gaz à effet de serre, Arcelor Mittal sur ses sites de Dunkerque et de Fos sur mer va investir 1,7 MDS d'euros pour produire dans des fours à arc électriques.

Soutenir le développement d'une formation professionnelle en investissant dans le capital humain autour des bassins d'emplois est une initiatives entreprise par le Conseil national des arts et métiers ( CNAM) en lien avec le programme « Coeur de ville » des territoires excentrés. Mais ce qui demeure incertain, en raison de la faible efficacité de notre système de formation professionnelle ce sont les difficultés de requalification en fonction de l'évolution sectorielle de la demande future de biens et services. Et face à la pénurie de compétences scientifiques, il convient d'investir au plus vite dans l'éducation.

C'est ainsi, que pour anticiper les transitions nécessaires à venir, il semble urgent d'engager une réflexion nationale sur le sujet des dynamiques territoriales. Vaste programme...

Les pouvoirs publics dans les années qui viennent devraient mener une politique volontariste vis-à-vis des institutions locales excentrées et oubliées avant que les populations défavorisées qui les habitent se rappellent à leur attention dans les urnes ou dans la rue. Parce que tout simplement des services publics de proximité efficaces et la présence d'activités industrielles sont fortement réducteurs d'inégalités.

1. Rapport Institut Montaigne, Mars 2021, Rééquilibrer le développement de nos territoires, Paul Hermelin

2. The Shift Project, Stratégies de résilience des territoires

Eliane JACQUOT