La mondialisation heureuse contre l’économie réelle : Partie II : Le mystère de l’inflation déguisée (3/3)

C’est pas trop mal, mais comme toujours avec le sujet monétaire, vous prenez soin de vous arreter au milieu du guet, parce que poursuivre le raisonnement jusqu’au bout fait aussi s’écrouler vos propres convictions en la matière.

La prise de conscience a ses limites n’est t-il pas Monsieur Herblay ?

Ainsi, vous zappez totalement le fait que, dans le système capitaliste, l’esprit entrepreneurial tend à se transformer en esprit de rentier. C’est si vrai, que la rente est placé au coeur de l’esprit entrepreneurial par le biais de la recherche de profit, qui est fondamentalement une rente et non un investissement.

Votre logique est totalement biaisée, mais vous ne voulez surtout pas le voir et vous en prendre aux conséquences et non aux causes est très pratique pour rester dans votre déni de la réalité économique.



Ainsi, quand vous dites que la bourgeoisie du XIXème siècle en rêvait, vous vous trompez volontairement, car cette bourgeoisie ne l’a pas rêvé, elle l’a mise en pratique avec toute la violence que l’on sait, c’est à dire, des conditions de travail où même un esclave romain était infiniment mieux traité. Vous mentez donc. La différence étant que les financiers n’avaient pas acquis autant d’expériences et surtout, autant de pouvoir sur les politiques et la crédulité des citoyens, qui faisaient s’écrouler la pyramide bien plus vite qu’aujourd’hui.

Les causes produisent toujours les mêmes conséquences et prétendre pouvoir aménager le système capitaliste est une imposture car il est impossible à réformer sans être détruit. Toute mesure n’a qu’un seul effet, réduire la vitesse de survenue de crise lié à cette spoliation continue de l’économie via l’impôt privé que constitue le profit usurier, mais ne peut pas l’empêcher sans être détruit.

Voilà pourquoi, entre autres raisons, l’argent créer par les QE vont gonfler les portefeuilles des déjà riches. Une autre raison que vous ne soulignez pas, c’est qu’une partie importante des QE sert à solder des dettes non solvables, totalement dissimulés au travers des fameuses tritisations. De telle sorte que tout semble normal. Il y a d’autres raison connexes, mais laissons cela.

L’histoire nous enseigne que la rupture du système arrive toujours au moment où la capacité de la population à supporter une telle situation d’asservissement et d’humiliation atteint ses limites. Mais n’est pas le fait des riches, ces derniers pouvant tout perdre quand les autres ne pouvant que gagner.

SI la population de se révolte pas, c’est dû a plusieurs facteurs, mais un d’eux est le fait de l’état de sidération dans lequel se trouve enfermé la population. Celle qui veut qu’aucune autre alternative n’apparaît car savamment et systématiquement diabolisé d’une part et surtout, parce que ceux qui prétendent donner des solutions, le font sans rien changer au principe capitaliste. Ce sont les gens comme vous qui interdisent toute alternative en maintenant les cogito dans cet état de sidération où ils critiquent un système tout en le défendant dans ses fondements par ailleurs, et en faisant mine de croire que c’est logique.