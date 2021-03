La promesse d’un « Great Reset » révèle la peur de la révolte populaire

Par Niklas Albin Svensson. Commenté par Les7duquebec.net

Les dernières années de turbulences politiques ont troublé la classe dirigeante. Elle est confrontée à des vagues de protestations et d'instabilité sans précédent. Elle tente maintenant de plus en plus désespérément de stabiliser la situation en utilisant les dépenses de l'État et d'autres concessions sociales temporaires. C'est ce que l'on a pu constater lors du Forum économique mondial de Davos.

This article is available in 5 languages on this webmagazine : https://les7duquebec.net/archives/262422

Les collines enneigées de Davos sont visitées par les riches et les puissants du monde entier une fois par an à l'occasion du Forum économique mondial. Cette année, la pandémie les a contraints à se connecter. Cet événement en ligne n'était évidemment pas le cirque à 19 000 dollars le ticket qui débarque habituellement dans les Alpes suisses. Il s'agissait d'un événement public à échelle réduite, sans apartés ni réseaux "officieux".

Malgré cela, des chefs de gouvernement élus et non élus du monde entier ainsi que des PDG de grandes multinationales ont participé à l'événement.

Le thème de cet événement était "Le Grand Reset". Il a été nommé d'après le livre de Klaus Schwab de cet été, aimablement coparrainé par le prince de Galles, Charles Windsor, l'héritier du trône d'Angleterre.

Le livre a fait le tour du monde et a même suscité une vague de théories du complot autour de lui, y compris des commentateurs de droite qui ne savaient pas vraiment que penser, si c'est du fascisme ou du communisme (Rowan Dean sur Australian Sky News, par exemple). Bien sûr, ce n'est ni l'un ni l'autre.

M. Schwab et ses collègues s'inquiètent de l'absence de progrès dans le traitement de questions telles que le changement climatique et l'inégalité. Ils voient la réponse à la pandémie comme une opportunité de "réinitialiser" le capitalisme et de lui rendre une certaine stabilité. L'avertissement qu'ils donnent est qu'il s'agit de changer ou d'être changé :

"Si nous ne nous attaquons pas aux maux profondément enracinés de nos sociétés et de nos économies et si nous ne les corrigeons pas, nous risquons davantage, comme tout au long de l'histoire, de voir une réinitialisation imposée par des chocs violents tels que des guerres et même des révolutions. Il nous incombe de prendre le taureau par les cornes. La pandémie nous donne cette chance : elle "représente une occasion rare mais étroite de réfléchir, de ré-imaginer et de réinitialiser notre monde".

Il s'agit d'une mise en garde brutale à l'adresse de la classe dirigeante mondiale : si vous continuez sur la même voie que depuis les années 1980, vous serez confrontés à de violents conflits, voire à des révolutions. C'est une occasion de changer, et il est grand temps de la saisir, affirme M. Schwab.

Quel est le remède qui est proposé ? Schwab propose un "capitalisme des parties prenantes" (sic) où les actionnaires ne sont pas toujours placés en premier, mais où toutes les parties prenantes doivent être prises en compte, y compris l'environnement, les travailleurs et les consommateurs. D’un point de vue économique le type de mesures dont on parle sont les taxes environnementales, les taxes professionnelles, l'éducation et les investissements verts massifs.

À bien des égards, elles font écho aux sentiments exprimés par le FMI, les Nations unies et d'autres grandes institutions internationales qui ont insisté sur des investissements massifs dans les soins de santé pour faire face à la pandémie, ainsi que sur des dépenses étatiques déficitaires massives.

L'effet de la pandémie et l'abandon des thèses de Milton Friedman

Lorsque la pandémie a éclaté en mars de l'année dernière, la classe dirigeante s'est retrouvée dos au mur. Elle pouvait soit faire face à un effondrement des systèmes de santé, des systèmes d'aide sociale et de nombreux autres aspects de la société civilisée, soit fermer l'économie et laisser des millions de personnes sans emploi, soit encore émettre de vastes quantités d’emprunts (de dettes) pour financer le roulement temporaire de l'économie en attendant un vaccin. En fin de compte, ils ont choisi cette dernière solution.

Au cours de l'année écoulée, les gouvernements ont dépensé plus d'argent que jamais en temps de paix, soit plus du double de ce qu'ils avaient dépensé lors de la crise de 2008-2009. Des déficits massifs ont été accumulés sans aucune perspective d'équilibre budgétaire. La dette publique atteindra des sommets cette année, encore plus élevés qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Du libéralisme capitaliste au keynésianisme capitaliste

Ce que nous avons, c'est un revirement complet vers le keynésianisme. Soudain, des gens comme Krugman sont à la mode, et on constate même un intérêt croissant pour l'économie des vœux pieux de la théorie monétaire moderne.

Il s'agit d'un changement important. Pendant des décennies, les idées de Milton Friedman ont dominé la pensée de la classe capitaliste. Il pensait que la Grande Dépression était due à la mauvaise gestion des gouvernements et que, d'une manière générale, moins les gouvernements en font, mieux c'est.

Cela a également été extrêmement bénéfique pour le "résultat net", c'est-à-dire les profits. On nous a dit que si les riches devenaient vraiment riches, une partie de cette richesse "se répandrait" (percolerait) dans les couches les plus pauvres de la société. C'était un mensonge, bien sûr, mais c'était un mensonge officiel, enseigné dans tous les cours d'économie du monde. L'État était mauvais, l'entreprise privée était bonne. L'effondrement des frères Lehman en 2008 a remis en question cette idée. Soudain, toutes les banques se sont mises à courir vers l'État pour obtenir des aides. Plus la demande était importante et scandaleuse, plus elle avait de chances d'être satisfaite.

Les grandes institutions financières ont pris les gouvernements en otage (façon de parler puisque les gouvernements sont les laquais des riches. NDLR), les menaçant d'effondrement et de calamité s'ils ne recevaient pas les centaines de milliards de dollars qui leur étaient effectivement accordés. Voilà pour la "libre" entreprise.

Lorsque le monétarisme et Friedman étaient à leur apogée au milieu des années 1990, nous avons prédit leur disparition prochaine :

"'Chaque action a une réaction égale et opposée. Cette loi s'applique non seulement à la physique, mais aussi à la société. La tendance à la privatisation atteindra ses limites. Cela commence déjà à se produire en Grande-Bretagne. À un certain stade, la tendance à l'étatisation va se réaffirmer".

En réalité, cela a révélé ce que les marchés financiers avaient clairement pris pour acquis, à savoir que certaines banques étaient tout simplement trop grandes pour faire faillite, et que l'État (gouvernement et banque centrale) était le dernier garant du système bancaire. (La prochaine étape de la crise économique systémique marquera la faillite des trop grandes banques – ce que les élites bourgeoises appellent le « Grand Reset » qui n’est autre que l’effondrement du capitalisme. NDLR)

Pendant des décennies, les gouvernements et les commentateurs des médias ont insisté sur le fait qu'il n'y avait pas d'argent pour les hôpitaux, les écoles, les indemnités de maladie, etc. Aujourd'hui, soudainement, il y a des centaines de milliards disponibles pour les banques.

Ben Bernanke, alors président de la Réserve fédérale, a exprimé en privé qu'il était surpris à l'époque qu'il n'y ait pas plus de contrecoup, mais il a reconnu que cela venait après un certain délai, à commencer par des mouvements comme « Occupy Wall Street ». (Le mouvement de protestation de la petite bourgeoisie contre sa paupérisation et sa prolétarisation accélérée. NDLR)

Cette absence précoce de réaction de la part de la classe ouvrière a probablement donné à la classe dirigeante la confiance nécessaire pour prendre des mesures plus audacieuses.

À partir de 2010 environ, après que le choc initial se soit calmé, il y a eu un effort déterminé pour faire payer la crise aux travailleurs par l'austérité. Cela a touché plus particulièrement les travailleurs du secteur public, mais aussi ceux du secteur privé. La précarisation, les attaques contre les retraites et les prestations de travail ainsi que les salaires ont tous alimenté ce que les médias ont appelé "la réaction populiste".

En termes marxistes, ce qui se passait était le suivant. La société capitaliste a été gravement ébranlée par la crise de 2008, à commencer par l'économie. Afin de tenter de redresser la situation économique, les entreprises et les gouvernements ont lancé un assaut contre les conditions des travailleurs et contre l'État-providence, ce que les économistes ont appelé les politiques d’austérité.

Cela a ensuite entraîné des vagues de protestations de masse et une grande instabilité électorale, les électeurs se tournant vers de nouveaux partis, et les anciens partis étant écartés ou transformés. Ainsi, l'ancien ordre politique a été chamboulé (superficiellement réaménagé dirions-nous plutôt. NDLR) En d'autres termes, la tentative de rétablir la valorisation du capital a perturbé l'équilibre politique et social. La classe capitaliste et ses représentants allaient cependant payer pour leur confiance excessive.

Le FMI a produit un index des protestations de masse cet été. C'était la première fois qu'il le faisait, et c'était clairement une tentative de comprendre le rythme des événements. En utilisant une vaste base de données d'articles de journaux en plusieurs langues, ils ont modélisé la montée et la chute des mouvements de protestation depuis les années 1980.

Sans surprise, l'année 2019 a vu le point culminant de la plus grande vague de protestations de l'indice, qui s'est étendue à travers le monde. La seule période approchant ce niveau de protestation a été celle du printemps arabe, mais elle a été moins étendue. (Voilà une information des plus intéressantes et qui correspond à notre analyse Les conditions objectives de l’insurrection sont réunies – les 7 du quebec) https://les7duquebec.net/archives/262124 NDLR)

Une instabilité économique croissante s’accompagne d’une instabilité politique croissante

En se référant à l'évolution de l'indice en 2020, le FMI a indiqué dans ses Perspectives de l'économie mondiale en octobre que les protestations avaient diminué en raison de la pandémie, mais qu'il ne pensait pas que cela durerait :

"Il est raisonnable de s'attendre à ce que, lorsque la crise s'estompera, des troubles réapparaissent dans des endroits où ils existaient auparavant, non pas à cause de la crise COVID-19 en soi, mais simplement parce que les problèmes sociaux et politiques sous-jacents n'ont pas été abordés. Les menaces peuvent également être plus importantes là où la crise expose ou exacerbe des problèmes, tels que le manque de confiance dans les institutions, la mauvaise gouvernance, la pauvreté ou l'inégalité économique et sociale".

Pourtant, même pendant la pandémie, l'année 2020 a peut-être été marquée par les plus grandes manifestations jamais organisées aux États-Unis, avec des dizaines de millions de participants aux manifestations "Black Lives Matter", ce qui, soit dit en passant, donne aux partisans de Trump qui ont pris d'assaut le Capitole un air plutôt pathétique en comparaison. Si 2020 a été une mauvaise année pour la stabilité politique, comme le souligne le FMI, les années à venir risquent d'être pires.

« Une étude du FMI prévoit une vague d’explosions sociales après la pandémie ». Été 2022. Juste au moment où les gouvernements pensent que le pire est passé après une campagne exhaustive de vaccins et de plans de relance économique de plusieurs milliards de dollars, le monde s’illumine soudainement. Des centaines de villes sont le théâtre de batailles entre des manifestants et des policiers anti-émeute habillés à la Robocop. Des images de bâtiments en feu sont projetées sur des millions d’écrans de télévision. Les gouvernements tombent lors d’élections tumultueuses.

Il ne s’agit pas du prochain épisode de la série dystopienne « Years and years », mais d’un scénario qui dessine ce qui pourrait se passer après la pandémie, sur la base d’une analyse faite par les experts techniques du Fonds monétaire international (FMI). La pandémie n’est pas non plus la cause initiale, mais un catalyseur. »

La confiance dans l'establishment est au plus bas. Dans un sondage réalisé dans 27 pays, 57 à 59% des personnes interrogées pensent que les chefs de gouvernement, les chefs d'entreprise et les journalistes trompent délibérément les gens. Une profonde inquiétude quant à l'avenir est à la base de cette situation : 84% s'inquiètent des pertes d'emploi (53% ont peur) ; 54% travaillent dans une entreprise où il y a eu des pertes d'emploi ou où les travailleurs ont eu des horaires réduits ; 56% craignent que la pandémie accélère le rythme auquel les travailleurs sont remplacés par l'Intelligence Artificielle ou les robots. (Tous ces chiffres montrent l’approfondissement de la conscience de classe du prolétariat qui perçoit très bien les tendances profondes de l’évolution mécanique du mode de production capitaliste. Preuve, s’il en fallait, que la classe prolétarienne produira elle-même son avant-garde révolutionnaire le temps venu. NDLR)

L'année dernière, avant la pandémie, la même société de relations publiques a révélé que 56% des personnes interrogées pensaient que "le capitalisme fait aujourd'hui plus de mal que de bien dans le monde", 74% ont exprimé un sentiment d'injustice, 73% un désir de changement et 48% que "le système me laisse tomber". (Voilà des données qui révèlent la conscience insurrectionnelle de la classe prolétarienne en marche. NDLR)

Il ne s'agit pas seulement de protestations, cependant, le même malaise dans la société bourgeoise est évident au Parlement bourgeois. Les fluctuations rapides de l'opinion publique et la polarisation croissante déstabilisent les parlements bourgeois partout.

À l'Ouest, l'exemple le plus frappant est celui des États-Unis, où environ deux cinquièmes du Congrès ont voté contre le résultat de l'élection présidentielle et où la majorité a tenté de mettre en accusation le président sortant pour avoir organisé une insurrection. Le seul précédent de cet événement auquel les historiens ont pu penser est la période qui a précédé la guerre civile américaine. C'est-à-dire la période qui a précédé la deuxième révolution américaine.

En 1915, Lénine décrit les conditions d'une situation révolutionnaire :

"Lorsqu'il est impossible pour les classes dominantes de maintenir leur domination sans changement ; lorsqu'il y a une crise, sous une forme ou une autre, parmi les "classes supérieures", une crise dans la politique de la classe dominante, conduisant à une fissure à travers laquelle le mécontentement et l'indignation des classes opprimées éclatent". (Lénine : 1915)

Il décrit comment cela s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, et certaines de ces descriptions sont tout à fait pertinentes pour la situation actuelle :

"Une crise politique existe ; aucun gouvernement n'est sûr du lendemain, aucun n'est à l'abri du danger d'effondrement financier, de perte de territoire, d'expulsion de son pays (à l'instar du gouvernement belge qui a été expulsé). Tous les gouvernements dorment sur un volcan ; tous appellent eux-mêmes les masses à faire preuve d'initiative et d'héroïsme. Tout le régime politique de l'Europe a été ébranlé, et presque personne ne niera que nous sommes entrés (et entrons toujours plus profondément - j'écris cela le jour de la déclaration de guerre de l'Italie) dans une période d'immenses bouleversements politiques".

Il est évident que la crise de l'époque était particulièrement aiguë en raison de la guerre, mais on pourrait en écrire beaucoup sur elle aujourd'hui. En effet, on a beaucoup parlé du fait que la pandémie s'apparente à une situation de guerre, Les conditions objectives de l’insurrection sont réunies – les 7 du quebec et cela reste vrai, dans certaines limites. Lénine poursuit :

"La conflagration s'étend ; les fondements politiques de l'Europe sont de plus en plus ébranlés ; les souffrances des masses sont épouvantables, les efforts des gouvernements, de la bourgeoisie et des opportunistes (réformistes) pour étouffer ces souffrances s'avèrent de plus en plus vains. Les profits de guerre obtenus par certains groupes de capitalistes sont monstrueusement élevés, et les contradictions se font de plus en plus aiguës. Plus la guerre s'éternise et s'intensifie, plus les gouvernements eux-mêmes favorisent - et doivent favoriser - l'activité des masses, qu'ils appellent à un effort et à un sacrifice extraordinaires".

On pourrait dire beaucoup de choses sur la situation actuelle, mais dans les pays capitalistes avancés, la même acuité de souffrance n'est pas présente (pour l’instant, mais la conjoncture évolue et se détériore rapidement pour le grand capital mondialisé. NDLR). Il n'y a qu'une seule raison à cela, et c'est que la classe dirigeante a compris dès le départ que ce serait une recette pour une lutte des classes encore plus intense que ce qui a déjà eu lieu. Il était tout simplement politiquement impossible, pour ne pas dire non rentable et suicidaire, de laisser se développer un chômage de masse sans aucune sorte de filet de sécurité. (Ne serait-ce que pour soutenir la consommation de masse et assurer la réalisation du profit et retarder le krach boursier et le grand effondrement (reset). NDLR)

Dépensez, dépensez, dépensez !

À partir de là, nous assistons à un changement d'attitude radical dans l'ensemble du spectre politique. Soudain, le gouvernement (l’État providence) n'était plus un gros mot. En fait, il était appelé à déchirer toutes sortes de règles qui avaient guidé ses activités depuis les années 1980.

Nous avons la situation remarquable dans laquelle Trump et les républicains ont créé le plus grand programme d'aide sociale aux États-Unis depuis des décennies. Les allocations de chômage aux États-Unis ont longtemps été vraiment misérables, mais les 600 dollars supplémentaires par semaine versés par le gouvernement fédéral ont fait que de nombreux travailleurs se sont retrouvés sans emploi plutôt qu'au travail, au grand dam de leurs employeurs, qui préfèrent en désespoir de cause forcer leurs employés à accepter des salaires de misère. (Même stratagème au Canada et dans plusieurs pays occidentaux et en Chine « communiste ». NDLR)

Aux USA, les 1 200 dollars de chèques qui ont été envoyés à tous ont été calculés de la même manière pour soutenir les aides massives des entreprises. À l'époque, le plan de sauvetage a reçu le soutien de milieux inattendus, comme le sénateur Pat Toomey, qui s'est opposé au plan de relance de 2009, et qui veut maintenant un impôt uniforme et veut abolir l'IRS (le collecteur d'impôts fédéral américain). "Cela devrait être considéré comme un événement très effrayant de Black Swan, et non comme quelque chose qui serait revu dans des circonstances ordinaires", a-t-il soutenu.

La question qui a engagé Davos cette année n'était pas tant de savoir comment faire face à la situation immédiate, mais comment continuer dans la même voie après la pandémie. "Reconstruire en mieux", comme l'a dit Joe Biden en la campagne électorale.

Steve Bannon, à sa manière un observateur politique avisé, a souligné au printemps de l'année dernière que le coronavirus avait changé les choses :

« L'ère de Robert Taft, le conservatisme limité du gouvernement a déclaré Steve Bannon, ancien gourou politique du président Trump, en référence au sénateur de l'Ohio qui a lutté contre l'expansion des programmes gouvernementaux et des emprunts fédéraux… Ce n'est tout simplement pas pertinent". (Le coronavirus signifie que l'ère des grands gouvernements interventionnistes est de retour)

Le même genre d'attitude s'est manifesté à Davos. Nous avons, par exemple, Darren Walker, président de la Fondation Ford, qui s'est fait un nom en promouvant précisément l'idéologie de Milton Friedman. Il a déclaré que les participants au Forum économique mondial sont les plus grands capitalistes du monde, c'est-à-dire les partisans du capitalisme. Il a dit qu'il était un capitaliste parce qu'il croit au capitalisme, mais : "Si le capitalisme doit être soutenu, nous devons mettre un clou à l'idéologie propagée par Milton Friedman."

Martin Wolf, commentateur économique en chef du Financial Times, a écrit quelque chose de très similaire en ce qui concerne Biden :

"Mais le changement nécessaire peut encore se produire, à condition que l'administration Biden prouve assez rapidement qu'un gouvernement compétent, par des gens qui y croient, peut tenir ses promesses. Il doit montrer la célèbre déclaration de Ronald Reagan selon laquelle "les neuf mots les plus terrifiants de la langue anglaise sont... « Je suis du gouvernement, et je suis là pour aider » est fausse. La confiance dans une gouvernance démocratique saine et décente n'est pas l'ennemi de la liberté, mais l'une de ses garanties les plus importantes. »

(Malheureusement les riches n’ont plus les moyens financiers-étatiques de leurs prétentions charitables si bien que Biden à peine installé dans ses nouveaux souliers a renié ses principales promesses électorales. La présidence sans changement – Le Saker Francophone. https://lesakerfrancophone.fr/la-presidence-sans-changement NDLR)

« Après un mois de présidence, Joe Biden a déjà rompu plusieurs de ses grandes promesses de campagne.

Il n’y aura : Pas de chèques de 2 000 $. Pas d’augmentation du salaire minimum à 15$/h. Pas d’annulation de la dette des étudiants. Pas d’arrêt des expulsions d’immigrants. Pas de fin à la guerre au Yémen. Pas de retour au JCPOA. Pas de paix en Syrie. Pas de paix en Irak. Pas de retrait des troupes en Afghanistan. » (Nous le disons depuis des années…ils sont tous pareils https://les7duquebec.net/archives/231044 NDLR).

Il n'est pas difficile de voir d'où vient cette attention nouvelle pour le sort des pauvres. Lors du Forum de Davos, James Quincey, le PDG de Coca-Cola, a fait remarquer que les chefs d'entreprise doivent contribuer à façonner une économie qui "fonctionne pour tout le monde".(sic)

Le président de Paypal, Dan Schulman, a posé la question : "Comment pouvons-nous attendre de quelqu'un qu'il embrasse la démocratie alors qu'il ne pense pas que le système fonctionne pour lui ? ... En tant qu'entreprises, nous avons l'obligation d'intervenir, de travailler avec le secteur public, de travailler avec toutes les communautés que nous servons".

Ce qu'il veut dire, c'est : comment les bourgeois peuvent-ils s'attendre à ce que les masses renoncent à la révolution alors que le système économique actuel ne fait que leur offrir de la misère ? (Et éventuellement la guerre sanitaire, commerciale puis militaire ? Voilà ce que nous appelons les conditions objectives de l’insurrection populaire. La riposte de l’Empire chinois à la guerre sanitaire occidentale – les 7 du quebec https://les7duquebec.net/archives/262241 NDLR)

Le président russe Vladimir Poutine, dans son discours au forum de Davos, a mis en garde contre les parallèles entre l'époque actuelle et le début des années 1930, notamment en ce qui concerne l'inégalité, qui, selon lui, a alimenté le radicalisme de droite et de gauche, et la montée des mouvements extrémistes. Poutine avertit que le monde risque de sombrer dans un conflit « tous contre tous » semblable à celui des années 1930 – les 7 du quebec https://les7duquebec.net/archives/261724

Depuis un certain temps, des personnes comme Warren Buffet, l'un des hommes les plus riches du monde, plaident en faveur de l'imposition des riches. En 2017, il a exprimé son scepticisme à l'égard des réductions de l'impôt sur les sociétés proposées par Trump. En 2018, il a exprimé des points de vue similaires dans un numéro du Time dont Bill Gates était le rédacteur invité :

"Le système de marché, cependant, a également laissé de nombreuses personnes désespérément derrière lui, en particulier parce qu'il est devenu de plus en plus spécialisé. Ces effets secondaires dévastateurs peuvent être atténués : une famille riche prend soin de tous ses enfants, et pas seulement de ceux dont les talents sont valorisés par le marché".

Un sentiment très similaire a été exprimé récemment par Martin Wolf : "Les gouvernements doivent dépenser. Mais, avec le temps, ils doivent passer du sauvetage à la croissance durable. Si, en fin de compte, les impôts doivent augmenter, ils doivent retomber sur les gagnants. Il s'agit d'une nécessité politique. C'est aussi une bonne chose économique".

C'est précisément le mécontentement croissant de la société qui alimente cette remise en question chez les dirigeants mondiaux. Comme le dit Martin Wolf, c'est "une nécessité politique"… (pour éviter l’insurrection populaire terrifiante pour les milliardaires et leur élite pensante arrogante. NDLR)

Le déclin dramatique de la foi dans la "démocratie", c'est-à-dire dans le capitalisme, est profondément inquiétant pour les bourgeois et leurs représentants dans les médias et la politique. La "grande remise en question" (le soi-disant Grand Reset et le ridicule Nouvel Ordre Mondial. NDLR) vise donc avant tout à restaurer la foi dans le capitalisme.

Souhaits

Ce dont nous avons besoin, a déclaré le secrétaire général des Nations unies, c'est d'un "nouveau contrat social" (sic) :

"Pour permettre aux gens de vivre dignement. Un nouveau contrat social entre les gouvernements, les peuples, la société civile, les entreprises et plus encore, intégrant l'emploi, le développement durable, la protection sociale, et fondé sur l'égalité des droits et des chances pour tous". (Le pape, le patriarche, l’imam, le rabbin et le bonze reprennent en chœur ces vœux pieux, aussi anciens que la société divisée en classes sociales. NDLR Qui construit la doxa de la Covid ? La fabrique de soumission ! – les 7 du quebec https://les7duquebec.net/archives/262247)

Le problème pour eux, c'est que tout cela n'est qu'un vœu pieux. Il est certain que certaines concessions sont faites en ce moment. Biden fait beaucoup de bruit pour doubler le salaire minimum fédéral aux États-Unis, qui passerait à 15 dollars de l'heure, mais seulement d'ici 2026, et il pourrait se retrouver avec l'excuse commode que le Congrès bloquera la proposition.

De même, le Parti conservateur britannique a repris un certain nombre de politiques du parti travailliste de Corbyn, par exemple en matière de relance économique. Pourtant, en même temps qu'ils le font, des licenciements massifs se préparent dans l'hôtellerie, les transports et l'industrie manufacturière, et les grandes entreprises lancent des assauts majeurs contre les conditions de travail des travailleurs. Plutôt que d'investir dans des machines (robots) pour se rendre compétitives, ces entreprises se font concurrence en aggravant les conditions de travail, en essayant de dresser les travailleurs les uns contre les autres. Les travailleurs se demanderont quel genre de "nouveau contrat social" il s'agit lorsque les travailleurs sont contraints d'accepter des réductions de salaire de 20 % ou plus.

Le "Grand Reset" (sic) implique également une discussion sur les différents types de stratégies d'investissement vert, et c'est devenu une grande tendance. Le Premier ministre britannique Johnson a annoncé une "révolution industrielle verte" de 12 milliards de livres (un nom emprunté au manifeste travailliste de 2019). VOITURE ELECTRIQUE, le grand mensonge - YouTube

L'administration Biden chercherait à investir 2 000 milliards de dollars dans les énergies renouvelables. L'investissement vert est également un élément clé du fonds de relance de 1800 milliards d'euros de l'UE. (Ces « investissements » sont en réalités de vastes programmes de subventions étatiques destinés aux conglomérats capitalistes – ce sont des transferts des fonds de retraite des travailleurs écrasés par les taxes – vers les multinationales multimilliardaires comme le montre cette vidéo : https://youtu.be/rfGEjhSzNNI NDLR)

Ils adoptent tous un langage similaire, "reconstruction", "transition", etc., mais il s'agit bien sûr d'une transition qui se terminera exactement là où nous avons commencé, au milieu d'une crise capitaliste. Car même 2 000 milliards de dollars ne résoudront pas la crise, ni de l'économie, ni de l'environnement. (Surtout pas la crise sociale et humanitaire qui embrase la Terre des pauvres. Comment les banques centrales pilotent le soi-disant « Great Reset » https://youtu.be/U0j50fOVB6s NDLR)

Les politiciens réformistes se laissent maintenant aller à soutenir ces programmes. L'attitude de Sanders et d'autres démocrates de gauche à l'égard de Biden est instructive, car ils ont le sentiment d'avoir "gagné la bataille". (sic)

Cependant, ils ont tout à fait tort. La réalité est que la classe dirigeante peut sentir la pression d'en bas. Elle peut ressentir les premières secousses qui se font sentir avant l'éruption d'un volcan. La vérité est que la classe dirigeante cherche désespérément à stabiliser la situation politique, et la seule façon d'y parvenir est de faire quelques concessions. (Comme avant chacune des grandes guerres du capital contre le travail.NDLR)

Ironiquement, les conservateurs britanniques avaient l'habitude d'accuser les travaillistes de croire en "l'arbre magique de l'argent". Maintenant, ils y croient tous. En pratique, les banquiers centraux et les gouvernements des puissances impérialistes sont devenus des adeptes de la théorie monétaire moderne (MMT). C'est-à-dire qu'ils financent les dépenses publiques par la création (l'impression) d'argent frais, et ils n'ont aucun plan pour équilibrer les comptes. C'est très similaire à ce que pensent les partisans de la MMT, car ils estiment qu'il n'est pas nécessaire d'équilibrer le budget puisque l'État peut simplement créer plus d'argent indéfiniment. (Attention, ils n’y croient pas du tout. C’est que le grand capital milliardaire préfère reporter la solution de la crise économique systémique, retarder l’effondrement, quand les prolétaires seront divisés et acculés à la misère la plus abjecte. NDLR)

Le président d'une des banques fédérales de réserve aux États-Unis a été interrogé par Bloomberg : "Êtes-vous tous devenus des adeptes de la théorie monétaire moderne ?" Il a répondu "non", les banquiers centraux pensent que cela ne devrait être fait qu'en temps de crise, ou, comme l'a dit le républicain Pat Toomey, c'est seulement pour un "événement du cygne noir".

Le fait est, cependant, qu'ils impriment de l'argent grâce à l'assouplissement quantitatif depuis 12 ans maintenant. L'exceptionnel est devenu la norme. La question est de savoir combien de temps ils peuvent continuer ainsi. Janet Yellen, la nouvelle secrétaire d'État américaine au Trésor, était un défenseur de l'équilibre budgétaire lorsqu'elle travaillait pour l'administration Clinton.

À cette époque, la dette de l'État équivalait à environ 50 % du PIB. Aujourd'hui, elle affirme qu'une dette équivalente à 100 % du PIB - le niveau actuel - est viable, même si elle ne pense pas que 200% le soit. La vérité est qu'elle ne le sait pas vraiment. Il est clair que cela ne peut pas durer éternellement. Avec un déficit budgétaire équivalant à 15% du PIB, le niveau de 200% serait atteint en moins de dix ans sans réductions sérieuses.

Insoutenable

La réalité est, bien sûr, que personne ne connaît la limite. Il n'y a pas de limite absolue. Les limites seraient différentes pour les différents pays, car elles dépendent de leur force relative à l'échelle mondiale et, surtout, du capital financier. Cela signifie que les États-Unis et l'Europe peuvent se débrouiller plus longtemps que le Pakistan ou le Brésil. La Chine peut gérer plus longtemps que la Thaïlande, etc. La vérité est que relativement peu de pays peuvent s'en sortir longtemps avec une telle politique. Pour la plupart des gouvernements du monde, ce n'est pas une option. (La Chine a déjà choisi l’option de sortir de l’hystérie pandémique et de se remettre à valoriser le capital productif et de reprendre l’accumulation. La riposte de l’Empire chinois à la guerre sanitaire occidentale – les 7 du quebec https://les7duquebec.net/archives/262241 NDLR)

La situation ne peut être maintenue que tant que l'inflation et les taux d'intérêt restent historiquement bas. Si l'inflation venait à décoller, les banques centrales seraient obligées d'augmenter le coût des emprunts, ce qui rendrait très rapidement ces dettes massives insoutenables. Comme le note une étude récente du FMI :

"L'histoire nous apprend que de nombreuses crises se sont produites après des années de faibles écarts, et que les attentes du marché peuvent se retourner rapidement et brusquement, excluant les pays des marchés financiers en quelques mois".

Autrement dit, tout semblera stable et durable, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas.

Il convient de rappeler que la crise de la dette grecque n'est pas survenue en 2008, mais quelques années après le début de la crise.

Tant que les banques centrales rachètent la dette publique, le risque est moindre, mais cela ne fait que transférer les problèmes du gouvernement à la banque centrale. Les gouvernements, les banquiers centraux et les commentateurs espèrent tous qu'ils seront en mesure de gérer la situation et de se retirer avant que la catastrophe ne se produise, mais l'histoire du capitalisme montre que ce n'est jamais le cas.

Certains commentateurs tirent déjà la sonnette d'alarme, notamment Larry Summers, l'ancien secrétaire au Trésor d'Obama, qui depuis des années met en garde contre la stagnation permanente. Il craint maintenant que le dernier plan de relance ne crée "des pressions inflationnistes d'un genre que nous n'avons pas vu depuis une génération".

Ses inquiétudes sont partagées par Oliver Blanchard, ancien économiste en chef du FMI, qui avertit que le programme de 1,900 milliards de dollars de Biden "pourrait surchauffer l'économie au point d'être contre-productif". Dans une économie non planifiée comme le capitalisme, il est impossible de dire à l'avance combien serait trop.

Il y a un autre aspect à cela. Plus on fait de concessions, surtout après une lutte, plus la classe ouvrière verra l'intérêt de se battre pour ses revendications. Il est intéressant de voir que dans le baromètre de la confiance mentionné ci-dessus, 50% des personnes employées disent qu'elles sont "plus susceptibles aujourd'hui qu'il y a un an d'exprimer leurs objections à la direction ou de s'engager dans une protestation sur le lieu de travail". Et ce, malgré la crainte de pertes d'emploi que le même sondage a révélée.

La classe dirigeante est maintenant confrontée à un choix des plus difficiles. Si elle passe à l'offensive et tente de faire payer la crise aux travailleurs, la situation politique déjà difficile peut très rapidement se détériorer. D'autre part, si elle tente de céder, elle risque d'encourager les travailleurs à exiger davantage, et même les programmes temporaires peuvent devenir très difficiles à retirer.

"Rien n'est aussi permanent qu'un programme gouvernemental temporaire", comme l'a dit Milton Friedman. Il suffit d'examiner les discussions sur les allocations de chômage aux États-Unis pour comprendre ce qu'il voulait dire.

En outre, aucun gouvernement n'a vraiment les moyens de financer ces programmes. Chaque gouvernement doit emprunter, et il ne peut le faire que tant que la banque centrale imprime de l'argent pour le financer. C'est un désastre qui ne demande qu'à se reproduire. La "Grande initialisation" est une tentative de rétablir l'équilibre politique au détriment de l'équilibre économique. (Ce qui est strictement impossible à long terme. En effet, le capitalisme est à la veille d’un effondrement (Great Reset) qui ne demande qu’à se produire. NDLR)

En fin de compte, les dépenses publiques ne peuvent pas résoudre la crise, mais seulement la retarder. L'économie capitaliste est basée sur la rentabilité. (Sur la valorisation-reproduction du capital dirions-nous. NDLR) Si les grandes entreprises ne peuvent pas vendre les produits que leurs usines sont capables de produire, elles ne construiront tout simplement pas de nouvelles usines. Si les chaînes d'hôtels ont beaucoup de chambres vides, elles ne construiront pas d'autres hôtels, etc. Les investissements massifs dans l'énergie ne résoudront pas cette surcapacité.

Les énormes dettes qui ont été accumulées constituent un frein massif à l'économie mondiale et produire toujours plus de dettes ne fera que retarder le décompte, comme cela se fait depuis des décennies déjà. La situation actuelle est un exemple flagrant des défaillances du système capitaliste et de son "marché libre". (Ce que nous prolétaires révolutionnaires appelons : les contradictions du mode de production basé sur le capital. NDLR)

Pendant un certain temps, la "grande remise à zéro" et d'autres idées similaires occuperont les esprits de la classe dirigeante. Ils doivent gagner du temps pour essayer de stabiliser la situation politique et militaire.

Toutefois, leurs mesures ne suffiront pas à endiguer le niveau de colère et de ressentiment qu'elles ont provoqué, et en faisant des concessions, elles montreront à la masse des travailleurs qu'il est payant de se battre. Lorsque les limites de cette politique seront atteintes, ils seront alors contraints de revenir à l'austérité et aux réductions. Prouvant ainsi, une fois de plus, qu'il n'y a pas d'issue pour les travailleurs sous le capitalisme…de gauche ou de droite.

Ironiquement, la tentative d'utiliser l'État pour maintenir l'économie en marche est précisément la preuve de l'échec du capitalisme.

Loin d'être enfermé dans l'État, comme l'imaginent les monétaristes, le capitalisme moderne est plus dépendant de l'État que jamais. Comme on l'a souligné, cette affirmation montre que les forces productives ont dépassé le système capitaliste (dépassé les capacités de gestion des rapports sociaux de production capitalistes. NDLR) et que ce n'est qu'en éliminant la règle du profit que l'humanité pourra progresser.