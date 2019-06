La RPD et la RPL augmentent les retraites et les salaires du secteur public

La République Populaire de Donetsk (RPD) et la République Populaire de Lougansk (RPL) ont annoncé conjointement aujourd’hui une augmentation de grande ampleur des retraites et des salaires des employés du secteur public et des employés de l’État.

La hausse sera identique dans les deux Républiques, et elle est de taille. Ainsi au 1er juillet 2019, les salaires des employés de l’État et du secteur public vont augmenter de 35 %, et les retraites de 25 %.

Une hausse du salaire et les bénéfices sociaux de certains groupes de personnels de maintien de l’ordre est aussi prévu. Des augmentations qui sont plus que conséquentes si on compare à celles de l’année dernière.

Pour rappel les dernières augmentations des retraites en RPD et en RPL datent du 1er juillet 2018 et étaient de 10 % dans les deux Républiques. Il en était de même pour les augmentations de salaires du secteur public, qui avaient vu leur niveau augmenter de 10 % le 1er novembre 2018.

L’augmentation annoncée pour le 1er juillet 2019 est donc énorme en comparaison des augmentations de l’an passé. Les salaires du secteur public et de l’administration d’État vont augmenter 3,5 fois plus que l’an passé et les retraites 2,5 fois plus.

Cette augmentation sera suivie d’une autre le 1er janvier 2020, qui verra les salaires des employés d’État et du secteur public augmenter de nouveau de 35 % et les retraites de 27 % supplémentaires.

Ces hausses vont considérablement changer la donne en matière de pouvoir d’achat tant des salariés que des retraités des deux jeunes Républiques. De quoi doper la consommation, et donc par ricochet le budget d’État, qui est alimenté par les taxes perçues, entre autres, sur les entreprises et les bien importés.

Christelle Néant

