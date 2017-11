Le beurre et l’argent du beurre...

Hier, je faisais le plein de choux de Bruxelles chez ma maraichère préférée quand la discussion est tombée, assez inévitablement, sur le beurre.

en aparté

Je ne vais pas m’étaler 360 ans sur le mérite de l’approvisionnement direct, mais disons que plus le temps passe et moins j’achète de légumes ailleurs, et surtout pas dans les grandes surfaces. Certes, le choix est limité par la saisonnalité, la météo et des considérations de ce genre, mais pour une quinzaine d’euros en moyenne, j’ai assez de légumes pour une famille de trois personnes pendant une bonne dizaine de jours. Et attention, pas n’importe quels légumes : des moches et des biens gouteux, des encore plein de nutriments, des qui nourrissent et font des cuisses aimables, des qui poussent dans la terre du coin. Ma maraichère n’est pas bio parce que c’est là un surcout qu’elle ne veut pas nous faire payer, mais elle cultive sans produits à la con, pour les mêmes raisons : inutile de faire plus cher pour moins bien. Donc, c’est meilleur, c’est plus sain et c’est moins cher.

Et en plus de cela, je sais que tous les sous que je lui donne en échange des ses mains gercées et de son dos courbé sur les semis et cramé par le soleil, tous les sous repartent direct dans l’économie locale et ne remontent comme des saumons les rivières de frics de la grande distribution pour mieux enrichir les familles les plus riches de France et finir leur ruissèlement à l’envers dans un énième paradis fiscal, plaque tournante des trafics de drogues, d’armes, d’esclaves et tarés terroristes.

Sans compter la gentillesse de ma maraichère et les histoires qu’elle me raconte gratos, en plus, à chaque fois.Tout cela vaut très très largement les quelques kilomètres que je fais en plus pour aller la voir (ce qui reste totalement dérisoire, par ailleurs, à côté des milliers de kilomètres que font tant de légumes prétendument bio et horriblement chers !)