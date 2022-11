Le Black Friday : le symbole de la surconsommation

« L'arrivée de plus en plus rapide des choses faisait reculer le passé. Les gens ne s'interrogeaient pas sur leur utilité, ils avaient simplement envie de les avoir et souffraient de ne pas gagner assez d'argent pour se les payer immédiatement. Ils s'habituaient à rédiger des chèques, découvraient les "facilités de paiement", le crédit Sofinco. » (Annie Ernaux, "Les Années", 2008, éd. Gallimard).