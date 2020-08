Le déficit commercial, nouvelle preuve de la faillite du hollando-macronisme

Dès l’automne 2012, le rapport Gallois avait permis à Hollande, conseillé par Macron, de prendre le virage de la politique de l’offre, ouvrant la voie à des dizaines de milliards de baisse des impôts pour les entreprises et à une déconstruction du droit du travail. Macron a poursuivi dans la même direction. Pourtant, les résultats du commerce extérieur démontrent l’échec complet de ces politiques.

L’inefficace et délétère course à la compéitivité

Pour le coup, on ne peut pas dire que les dirigeants France ont manqué de persévérance et détermination pour mener ces politiques de l’offre inspirées des réformes Hartz. Quand on prend du recul, l’ampleur et la cohérence des politiques menées depuis près de 8 ans est impressionnante. Comme Hollande n’avait pas fait campagne sur une telle ligne, il avait demandé à Louis Gallois un rapport ouvrant la voie à la politique de l’offre. Ce fut le coup de départ de la politique demandée depuis longtemps par une grande partie des élites. Depuis, le patronat a accumulé un nombre impressionnant de conquêtes. D’abord, des dizaines de milliards de baisse d’impôts, CICE et pacte de compétivitié, auxquels Macron a ajouté une forte baisse de l’impôt sur les sociétés et de toute la fiscalité sur les revenus du capital.

Mais l’argent n’est qu’une part de ces réformes dites structurelles, l’autre grand volet étant la réforme du droit du travail dans un sens toujours plus favorable aux employeurs. De manière assez extravagante, ce sont pas moins de trois réformes qui se sont succédées en à peine plus de 2 ans, lois Macron et El Khomri puis ordonnances Macron, sans qu’il y ait le temps de faire le moindre bilan des évolutions précédentes. Bref, en quelques années, notre pays a connu un profond changement d’orientation économique, avec un pari clair en faveur de la politique de l’offre pour améliorer notre compétitivité, l’objectif affiché étant de générer emplois et croissance. Près de huit ans après le rapport Gallois, l’heure du bilan de cette politique a sonné. Les résultats sont clairs : son échec est complet.

Et là, les résultats du commerce extérieur au premier semestre 2020 dressent un constat sévère puisque le déficit de la France s’est amplifié, à 34 milliards d’euros, 7 de plus qu’en 2019. Pour qui prend un peu plus de recul, la situation semble extraordinairement stable puisque notre pays affichait déjà un déficit de plus de 60 milliards de 2011 à 2013, avant que la chute du prix du pétrole ne lui permette de reculer d’un tiers en 2015, à un peu plus de 40 milliards. Malheureusemnt, il a progressé de 50% de 2015 à 2018 alors même que Hollande avait multiplié les mesures destinées à améliorer notre compétitivité, démontrant la faillite complète de ces politiques. La reprise du creusement de notre déficit commercial aujourd’hui démontre aussi que les mesures de Macron ne fonctionnent pas du tout.

Malheureusement, ce n’est pas une surprise. Nous avions été nombreux à dénoncer cette effarante politique de l’offre, dénoncée durement par le « prix Nobel d’économie » Paul Krugman, qui voyait dans la politique de Hollande celle de la droite la plus bète. Dans un espace comme l’UE, où les capitaux, les biens et les personnes circulent librement avec des pays où les salaires sont plus de 5 fois plus bas, la course à la compétitivité est une course sans fin pour notre pays : cela revient à arroser le sable d’un désert aride. Mais le pire, trop souvent oublié, est qu’elles ont des conséquences très dures pour la population, entre coupes des services publics et des aides sociales et précarisation généralisée, entre conditions du travail dégradées et renforcement du rapport de force en leur défaveur…

Il est malheureux que quand le Medef, l’ifrap ou l’institut Montaigne proposent de nouveaux volets à cette politique de l’offre, le bilan des huit dernières années ne leur soient pas davantage opposés. Ce sont leurs idées qui ont été appliquées, avec constance et vigueur. Et l’échec est complet. Aux reculs sociaux considérables n’a répondu strictement aucun gain économique pour la France.