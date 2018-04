Le dérisoire buzz protectionniste de Donald Trump

Car le Canada, le Brésil, la Corée du Sud et le Mexique représentent à eux seuls la moitié des importations d’acier des Etats-Unis . Au bas mot, on peut estimer que près des deux tiers des importations ne seront pas visées, d’autant plus que l’on peut imaginer que le monde des affaires saura argumenter pour rajouter de nouvelles exemptions du fait du péril que cela représenterait pour les industries consommatrices d’acier, comme le dit The Economist . En clair, pas grand chose ne changera, le monde des affaires va continuer à fonctionner comme avant, mais le président des Etats-Unis pourra se glorifier d’avoir mis en place des droits de douane totalement dérisoires sur des cibles dérisoires.