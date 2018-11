Le dilemme du pouvoir d’achat des classes moyennes vs la protection de l’environnement

Les peuples du monde riche se trouvent confrontés à un problème insoluble : la tension entre leur envie de consommer et les conséquences écologiques de la société de consommation. Comment peut-on – en même temps – se battre pour l’écologie et pour le pouvoir d’achat, sans comprendre que ces deux causes sont parfaitement incompatibles ?

La côte d’Azur chinoise.

L'extension à l'ensemble de la population mondiale de la prospérité de la classe moyenne occidentale menacerait la planètre. Aujourd'hui, la richesse de cette classe moyenne repose sur sa consommation d’énergie, de matière première, de nourriture, d’eau, etc. Elle génère des déchets, des gaz, de la pollution qui empoisonne et détruit la planète. La volonté d’étendre cette classe moyenne, en permettant aux populations du tiers monde d’accéder à la consommation, selon ses normes actuelles, serait un suicide écologique. Si l’égalité entre les peuples est souhaitable, alors elle ne peut s’établir qu’au détriment de la classe moyenne des pays riches, qui devront partager les ressources dont elles bénéficiaient jusqu’alors de façon presque exclusive, pour laisser émerger une classe populaire mondalisée.

Conséquence logique des règles qui imposent la libre circulation des biens, des personnes et des fonds, le processus d’apauvrissement est déjà en cours en Europe. La classe moyenne européenne converge vers les conditions de richesse des moins disants d'Europe de l'Est. Sans doute n’est-ce qu’une étape vers une harmonisation mondiale des conditions de vie des citoyens. Cette harmonisation exige le démantèlement de la notion de nation, pour qu'elle n’ait pas la possibilité de s’opposer en tant que groupe à la force des changements. De plus, dès lors que l'identité des peuples sera gommée, comment les occidentaux pourront-ils justifier les privilèges dont ils bénéficient par rapport aux citoyens d’Etats moins favorisés ?

Certains ont pu croire que l’histoire s’était arrêté en 1648, avec la création de l’Etat nation, et que le partage des richesses se ferait ad vitam aeternam selon un découpage étatique, avec d'un côté les pays riches et de l'autre, les pays pauvres. Par humanisme, les classes moyennes éduquées des pays riches ont voulu, si tant est qu'elles aient eu le choix, étendre leurs conditions de vie à l'ensemble des habitants de la planète. Face à la croissance démographique et compte tenu des contraintes sur les ressources, cette extension est intenable. De ce fait, le futur exige de choisir entre la destruction des classes moyennes, le retour à un système inégalitaire ou la destruction de l'environnement.

Aujourd'hui, il semble que le choix retenu est celui de la destruction des classes moyennes. Le partage s’appuiera désormais sur des groupes mais selon un découpage héréditaire plutôt que démographique. De facto, le droit du sol aura vécu et le retour au droit du sang sera la règle. Avec l'effacement de la nation, donc de l'Etat, les citoyens se trouveront en prise directe avec les entreprises, sans la médiation de l'Etat et de ses "pesanteurs" législatives, en particulier en terme de protection des travailleurs.

Pour la classe moyenne occidentale, le futur sera empreint de davantage d'humanité, d'égalité avec les citoyens du monde. Il sera aussi certainement moins riche. Etait-ce son choix ?