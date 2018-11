Le Japon adapte un classique du cinéma américain : « Ghosn Busters »

Carlos Ghosn en bleu de chauffe quand ses salariés sont en gilet jaune.

Loin de revenir sur les détails financiers et les montants substantiels des sommes qui pourraient avoir été détournées, l'idée est de déterminer quels sont les ressorts, et ce qui peut pousser un homme probablement multi-milliardaire, à engranger encore, frauduleusement quelques millions supplémentaires.

Carlos Ghosn dirige l'un des plus grands groupes au monde. Donc son ego à de quoi être satisfait. Ne lui resterait qu'à briguer éventuelllement la tête de son pays, mais cet exercice est beaucoup trop ingrat pour un homme avisé et à l'abri, en principe, des turpitudes des Administrations.

Sa soif de pouvoir doit elle aussi être satisfaite. M. Ghosn est capable, en un seul claquement de doigts, de décider de l'avenir de chacun des 500.000 salariés de l'empire qu'il a édifié, et en 2 claquements de doigts, des millions d'intervenants indirects, gravitants autour de cette nébuleuse : sous-traitants, fournisseurs, partenaires, concurrents, au quatre coins de la planète.

Ne pouvait-il pas profiter paisiblement, et faire profiter ceux qu'il aime, de ses conditions de vie extraordinaires, tout en poursuivant son oeuvre de grand Capitaine d'industrie ?

Certains américains semblent pouvoir le faire, comme Michael Bloomberg, Bill Gates ou encore Paul Allen.

La Vie vous rattrappe toujours bien vite, et la triste fin de Steve Jobs, devrait rappeler à tous que le passage ici-bas est parfois très rapide, en tout cas beaucoup trop rapide pour avoir le temps de bénéficier de ce que l'on a construit.

Revenons à l'Oncle Picsou franco-libanais, qui doit être entouré d'hommes d'affaires, de juristes internationaux et des plus grands fiscalistes, semble dépourvu d'un bon médecin généraliste, tendance bouddhiste, avec des talents de psychologue, qui pourrait lui dire : "Carlos, les arbres ne montent pas au ciel. Fais le bien autour de toi et profite de ta superbe existence avec ta famille et tes amis".

Je pense que l'angoisse de M. Ghosn est la même que celle qui étreint tout à chacun.

Notre famille et notre descendance pourra-t-elle survivre et continuer de vivre dans les conditions actuelles ?

Voilà la crise existentielle de ce siècle. La garantie du confort de vie n'est plus assurée, pour personne. La certitude de pouvoir faire entrer un revenu régulier dans un foyer n'est plus un fait acquis. L'embellie économique et la croissance ne tiennent qu'à un fil.

Monsieur Ghosn est malade comme nous. Il a peur comme nous.

Ses enfants et petits enfants sont "couverts". Mais ensuite, quelle sera l'existence de leurs descendants ?

Le matelas ne sera jamais assez épais pour protéger tout le monde, tout le temps, des aléas politiques, des crises économiques, et chasses effrénées aux capitalistes. Donc il en est peut être devenu fou.

Il a construit un empire à une époque, où cela était encore possible. Aujourd'hui, les grands patrons sont épiés, critiqués, malmenés et redeviennent les super-salariés des groupes qu'ils dirigent. Et quand ça s'arrête, tout s'écroule.

Carlos Ghosn risque de passer quelques jours dans une ambiance monacale, au calme et loin de toutes les tentations auxquelles ils est habitué (23 jours au maximum pour une garde à vue au Japon).

Puisse cette retraite forcée lui faire aborder les enjeux existentiels différemment, et lui faire comprendre que les dizaines de millions d'impôt, auquel il s'est peut-être soustrait, sont autant d'impôts qui pourraient alléger le budget des foyers "moins dotés" ou d'Etats en demande de Finances plus saines et plus généreuses.

Oui, Monsieur Ghosn.

Si vous allégez votre facture fiscale, ce sont d'autres qui paient à votre place, vos salariés également.

Toutes les contraventions n'ont pas la même portée.

Monsieur Ghosn, quand vous roulez à 200km/h sur une route, votre incivisme ne coûte rien à personne (sauf en cas d'accident).

Aux Nation développées :

Redonnez Espoir à vos fils et à vos filles.

Faites revivre l'embellie des Années Folles.

Laissez envisager aux enfants et petits-enfants de Carlos Ghosn, une vie joyeuse, indépendamment de la fortune construite par le patriarche. Ne l'obligez pas à devenir un affreux personnage.

Laissez circuler et se reproduire l'argent et les richesses. C'est un cercle vertueux.