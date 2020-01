Le métal du pauvre : investir dans l’argent

La demande d'argent est de plus en plus élevée



​

L’offre et la demande d’argent



La demande en métal gris est poussée par l’industrie, mais également par le secteur de l’investissement qui a un regain d’intérêt sur cet actif depuis dix ans :



L'investissement total en or et en argent physique (1999-2018) est quatre fois plus élevé qu'il y a dix ans

World Gold Council

World Silver Surveys

Silver Institute

Les investissements ont littéralement explosé selon les meilleures sources de l’industrie , leet. Les investisseurs ont accumuléaprès la crise financière de 2008. Ils ont acheté 16 200 tonnes d’or et 57 800 tonnes d’argent entre 2009 et 2018 ce qui équivaut à 520 millions d’once d’or et près de 2 milliards d’once d’argent. Les 10 années précédentes, les investissements étaient bien plus faibles. Le graphique ci-dessus représente la demande physique de lingots et pièces d'or et d'argent par les particuliers, les investisseurs, les banques d’affaires et les banques centrales. Ne sont même pas compris les produits alternatifs boursiers (ETF, HUI et autres GDX), les chiffres sont donc en réalité sensiblement plus élevés et particulièrement pour l’argent métal.À côté de cette demande en hausse, l’offre d’argent est en baisse depuis quatre années consécutives et devrait continuer de diminuer cette année également. Si l’or est déjà rare, l’argent l’est encore plus : en 1900, il existait 12 fois plus d’argent que d’or, alors qu’en 2010, il y avait 5 fois moins d’argent que d’or . Les stocks mondiaux sont tombés de 10 milliards d’onces en 1950 à 1 milliard en 2010 et il est vraisemblable que le mouvement continue.Selon le, l’association internationale de référence de l’industrie de l’argent , les réserves d’argent métal pourraient s’épuiser ou au moins diminuer drastiquement entre 2021 et 2037 au rythme actuel de l’exploitation de l’argent. En fait, les réserves décroissent continuellement, car les besoins de l’industrie sont supérieurs à la production minière qui a des investissements trop lourds à faire pour le trop faible cours de l’argent. L’argent n’est même pas assez cher pour entamer un processus de recyclage bien plus coûteux : il se perd donc dans la nature une fois valorisée. Faute de rentabilité et donc d’investissement, les dix plus gros pays producteurs d’argent métal ont vu leur production baisser ces quelques années.