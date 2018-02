Le nouveau krach financier : maintenant ou demain ?

Du sens des mouvements des marchés

Bien sûr, la prévision financière est un exercice un peu futile tant le comportement des marchés est exubérant et irrationnel , mais c’est aussi un moyen de chercher à comprendre notre époque. Même si les déséquilibres qui s’accumulent sont colossaux et finiront par provoquer un krach, je crois que nous n’avons pas encore atteint le point de grand retournement. D’ici à 3 ans ?