Le professeur Vazlin à la rescousse de Macron !

il y surtout une grande différence entre notre ministre et tous les privilégiés de son espèce et notre retraité, c’est que lui, on ne lui demande pas son avis et on lui impose la saignée, alors que pour les autres c’est « à votre bon coeur m’sieux dames » rien ne leur oblige à investir et même rien ne leur oblige à nous informer qu’ils ont investi, ils peuvent donc mentir en toute impunité et faire absolument ce qu’ils veulent de leur pognon, même le bruler s’il leur prend envie, là est la plus grande inégalité, parait que cela s’appelle le ruissèlement, ya quand même pas mal d’évaporation