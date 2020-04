Le ratio Dow/Or : acheter de l’or pour racheter le marché actions en cas de rebond

​

En effet, cela fait plusieurs années déjà que les actions et l'économie mondiale sont au bout d'un marché haussier séculaire. Mais le krach boursier actuel n’est pas forcément lié à la pandémie de coronavirus qui n’est finalement qu’un catalyseur. En effet, tous les voyants étaient au rouge depuis longtemps : dette étatique et privée, absence de croissance, sur-financiarisation de l’économie réelle, taux d’intérêt bas ou négatif, entreprises multinationales systémiques non rentables... Cette situation est extrêmement favorable aux métaux précieux, alors qu’une importante baisse des stocks intervient (on y reviendra dans le prochain numéro).



C’est le bon moment pour mettre en avant un ratio important dans l’analyse de l’or : le ratio Dow/Or. Il s’agit d’un rapport entre l’indice principal des actions américaines, le Dow Jones Industrial Average, et le cours de l’once d’or en dollar. Ce ratio permet de savoir combien d’onces d’or sont nécessaires pour acheter l’indice Dow Jones constitué de 30 entreprises américaines majeures. Il s’agit en fait d’une simple division entre l’indice du Dow Jones et le prix d’une once d’or en dollar. Si le ratio est de 5, cela signifie qu’il faut 5 onces d’or pour acheter une action Dow Jones. Plus le ratio décroît et plus il est favorable d’acheter de l’or par rapport aux actions. Au contraire, plus le ratio croît, plus il est favorable d’acheter des actions par rapport à l’or.



Ce Dow Jones est un excellent indicateur financier, car il a l’avantage d’être le plus vieil indice boursier du monde. Sa première publication date de 1896 ce qui peut le rendre plus pertinent dans l’analyse à long terme, celle qui nous intéresse, par rapport à l’indice Standard & Poors par exemple (S&P 500). Le Dow Jones peut également être adossé à divers actifs, comme le pétrole, le gaz ou l’immobilier, soit autant de manières de connaître la valeur réelle d’un secteur par rapport à la valorisation des entreprises américaines. Nous nous cantonnerons à l’or dans le cadre de cette analyse.



En effet, la baisse du pouvoir d’achat des actions du Dow Jones peut passer inaperçue quand elle est mesurée en dollar, alors qu’elle est mise en évidence avec le ratio Dow/Or. Ce ratio est d’autant plus pertinent en cette période, car la croissance des marchés boursiers depuis deux décennies a été notamment due à l’augmentation massive de la masse monétaire. Ces liquidités émises par les banques centrales, telles des planches à billets, abondent sur les marchés sans justification économique réelle et faussent les perceptions. En réalité, le Dow Jones a perdu 87 % de son pouvoir d’achat par rapport à l’or de 1999 à 2011.



Le monde est peut-être confronté aujourd'hui au plus grave ralentissement économique et social des temps modernes, et ce depuis la révolution industrielle. La baisse de 33 % du Dow Jones et de 40 % du CAC 40 mi-mars 2020, ainsi que les chutes des nombreux marchés financiers à travers le monde ne pourraient être que le début d’un long processus de crise.