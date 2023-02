Le secret de la fortune des milliardaires : l’esclavage salarié

Je suis occupée à lire un livre très intéressant. Résumé : Il s’agit de la Prophétie des Andes. En voici un petit résumé. Car c’est bien Freud avant tout qui aurait dû recevoir le prix Nobel de la PAIX. Que raconte ce livre. Je me méfiais au début car je pensasais tomber dans la soupe new age. Rien de cela... Les neuf prophéties expliquent comment le monde pourrait vivre en paix. Ou plutôt dirais-je, la SEULE manière de vivre en paix (Freud a raté le prix). des personnes qui connaissent le sens des prophéties sont rassemblées dans un lieu rêbé des Andes. Le manuscrit est recherché pour être détruit car il remet en cause les dix commandement de la Bible et surtout celui concernant les parents : PARENTS HONORERAS. Les manuscrit explique bien la cause de tous les conflits et les guerre dans le monde. Elle est causée par l’empreinte de notre éductinou celleue nous a donne nos prents. u sorte d’engramme dont ils’agit de s’extraire. La ajorté l’dcai es enfants inscrit dans le cerveau de l’enfant une forme d’humiliation et de rabaissement. Rabaissement qui permet aux parents de dominer et blesser le narcissisme des enfants. Cette blessure narcissique reste inscrite dans l’inconscient des enfants. C’est ainsi que se formera deux sortes d’individus : les dominants qui se trouvent souvent au sommet (politique, milliardaires, emminences grises qui gouvernent en loucedé et que l’on retrouve dans des clubs fermés comme par exemple la franc maçonnerie ou au contraire dans les instances religieuses qui décident de notre sort). Eux ont choisi de retourner l’humiliation en victoire sur les humiliés. Et le restant, bien plus nombreux : les persécutés que l’on retrouve dans les mouvement woke, LGBTQ, assistés. Leur arme est le culpabilistaion qui comme l’araignée tente d’emprisonner sa proie). Persécutés et persécuteurs (titre d’un livre d’Aragon. Les prophéties expliquent bien que la faute en revient à l’éducation. On comprend que le monde religieux tente d’interdire la publication qui libérerait les individus de l’emprise parentale. Elle explique les voies pour être sa propre démocratie et arriver par le jeu des bonnes rencontres (synchronicités, coïncidence) à reprendre le contrôle sur sa vie. Exemple en écoutant et en interprétant ses rêves qui nous conduisent sur la bonne route et éviter les chausses-trappes. En se fiant à son intuition. En évitant toute relation d’emprise (on comprend que les religieux vomissent ces prophéties). Etre dans l’amour (non des autres, mais dans un états permanent de réceptivité à ce qui est bon, breu et vrai). Les personnes qui auraient connaissance des manuscrits constitueraient alors un danger énorme pou le mone qui ne se nourrit de rapport : dominant-dominés ui ne peuvent conduirqu’à des guerres permanentes. Au lieu de pomper l’énergie des autres pour se l’approprier. L’individu la rechercherait en lui-même. Ce qui le rendrait invincible. Ne rentrant pas dans le jeu, ne donnant pas prise au voleurs d’énergie... Je n’en suisqu’à la huitième prophétie....