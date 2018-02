Le vrai visage des parasites fiscaux

L’auteur est gaulliste, non ? En tant que gaulliste (ce qui ne veut pas dire qu’il a la gaule...), accepterait-il que soit dicté à son pays les règles fiscales qu’il doit appliquer ? Car outre l’opacité, certes condamnable, ce dont on parle réellement, ce n’est pas d’évasion fiscale, ce qui implique de cacher les flux financiers, mais bien d’optimisation fiscale, ce qui implique de mettre son argent/ses bénéfices, là où la fiscalité est la plus basse. Et même dans un monde de flux financiers totalement transparents, pourquoi pas, ces différences de fiscalité existeront et donc les entreprises et personnes pourront continuer à placer leurs avoir là où c’est le plus bas. Sauf à imposer une fiscalité « universelle », mais les états sont-ils prêts à perdre leur souveraineté en la matière ? Dans une telle optique, il serait certainement demandé à la France de baisser drastiquement sa fiscalité. Le gaulliste qu’est l’auteur l’accepterait-il ?