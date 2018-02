Les contraintes budgétaires, c’est pour les pauvres…

Plus fort encore, ces paragons de vertu austéritaire défendent ces choix budgétaires absurdes. The Economist, tout opposé à Trump soit-il, en vient à défendre le plan fiscal totalement à contre-temps des Etats-Unis . Car comment justifier 1450 milliards de dollars de cadeaux fiscaux aux plus riches après 8 années de croissance et un déficit public supérieur à 3% du PIB, qui passera à 5% en conséquence dès 2019 ? De tels projets n’ont aucun sens, tant ils accentuent des inégalités déjà aux plus hauts, désarment l’Etat avant les prochaines tempêtes, tout en contrevenant même aux recommandations du peu progressiste FMI qui note qu’il vaut mieux aider les classes populaires