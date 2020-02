Les économistes le confirment, la retraite par points c’est 30% en moins ! #réformedesretraites

@Seul le contenu compte

Le Dr Adriano Segatori avait en effet entrepris une analyse de Macron qui dit à peu près ça :

« L’analyse que j’ai faite provient à la fois des images que j’ai en ma possession et de la biographie que le candidat dit être la sienne. Le jeune Emmanuel Macron a connu à 15 ans une grave agression sexuelle via sa prof, Brigitte, qui avait alors 39 ans. Au lieu de la vision rose de ce « grand amour » que l’on pourrait définir grotesquement comme un mariage réparateur (pour réparer le viol), Je vois plutôt le fait que le développement d’Emmanuel Macron a été bloqué prématurément dans son adolescence à cause d’un acte de séduction à la fois psychique et physique. Ce qui s’est passé, c’est qu’à la fois un tabou et une limite ont été transgressés, la limite même que le tabou fixe. La première transgression a donc été la conviction que tout est permis. Naturellement, ce sentiment de toute-puissance a eu lieu au sein de la société bourgeoise aisée d’Amiens, dans le nord de la France. Si cette union avait eu lieu dans un environnement social prolétarien, l’environnement qu’Emmanuel Macron méprise profondément, Emmanuel Macron aurait été détruit et serait sous la surveillance des services sociaux, et Brigitte Macron serait en prison. C’est la triste vérité. Nous sommes confrontés à un problème de pédophilie. Une fois les limites du tabou transgressées, l’idée de toute-puissance commune à tous les enfants a alors été encouragée. Jusqu’à ce qu’il dépasse la compréhension de la réalité et soit renforcé par ses dons intellectuels, il extrapole ses limites personnelles. Le paradoxe est qu’il semble normal, mais nous avons un cas de narcissisme à part entière.

Depuis sa jeunesse, Macron a nourri une ambition qui est au-delà de la normale. Il a besoin de l’attention et de l’admiration des autres pour compenser son complexe d’infériorité. Nous sommes donc confrontés à trois paradigmes qui définissent un certain type de personnalité : 1) l’idée qu’il n’y a pas de limites 2) un sentiment de toute-puissance depuis l’enfance, mais plus encore à l’âge adulte 3) un narcissisme qui peut être défini avec précision comme malveillant. Cela fournit la structure du comportement psychopathique, car nous sommes confrontés à un individu - Emmanuel Macron - dont la composition psychique est parfaitement définissable comme psychopathique. Le mot « psychopathe » n’est pas une insulte. Une grande psychanalyste américaine Nancy MacWilliams explique littéralement qu’un psychopathe peut atteindre les plus hauts niveaux du gouvernement américain. Alors bien sûr, le psychopathe peut être un déviant, mais s’il est bien organisé d’un point de vue culturel et social, il peut également atteindre les sommets de la classe dirigeante en politique ou en finance - ce qui est le cas que nous étudions.

La personnalité psychopathique se caractérise par un spectre infini de points de référence, par exemple : une fascination pour le superficiel, la capacité d’attirer, le malaise dans les confrontations. Nous voyons cela dans les accès d’hystérie de Macron lorsque l’admiration diminue, soulignant les faiblesses de son identité. Cette hystérie est caractérisée par son intérêt pour la théâtralité, qui ne peut manquer de rappeler - une coïncidence troublante - son histoire personnelle avec son professeur - qui a enseigné le théâtre. Le psychopathe n’est pas digne de confiance mais réussit par la fascination qu’il exerce à tenter de convaincre son interlocuteur. Il n’a aucun remords. Quand il parle des pauvres ou insulte les ouvriers du nord de la France, les réduisant aux fumeurs et aux alcooliques, quand il dénigre les femmes, les abaisse au niveau de l’ignorant, nous revenons aux idées parfaitement expliquées par Jacques Lacan. C’est vrai qu’il ne voulait pas dire ces choses mais son subconscient parlait pour lui. Car il croit en ce qu’il dit et ne peut s’empêcher de l’exprimer. Macron se défend en modifiant le sens de ses déclarations - mais n’exprime jamais de remords - car il ne se sent jamais coupable. »