Les fusions-acquisitions, la pratique créatrice de géants…

« Ensemble, nous allons conjuguer nos talents et accélérer notre développement ! » Cette phrase énoncée par Rodolphe Saadé (PDG du Groupe CMA CGM) lors du rachat de Bolloré Logistics (février 2024) résume à merveille l’ambition et le but des fusions-acquisitions.

Après des vagues de fusacq aux États-Unis (depuis 1890) et en Europe (depuis 1980) et même après l’élaboration de nombreuses lois antitrust (Sherman Act de 1890, Clayton Act de 1914, Commission européenne) le nombre de fusions-acquisitions ainsi que la valeur des transactions ne cesse d’augmenter.

Que ce soit pour augmenter leur part de marché, se diversifier ou détenir une chaîne de production les entreprises font usage de ce procédé devenu la clef de voute pour devenir un futur géant. Revenons sur ces différents types de fusions-acquisitions…

1 - Fusions horizontales

On appelle, fusion horizontale, une fusion entre deux - ou plusieurs entreprises - du même secteur. Ce procédé permet principalement, pour l’entreprise acheteuse, d’augmenter sa part de marché.

ExempleA : la fusion Renault-Nissan de 1999 (cf. photo) où le groupe français acquit 36,8% du capital de l’entreprise japonaise pour 6.4 milliards d’€.

⇒ Résultat : “The Renault-Nissan Alliance had a global market share of over 8.9% — 4.2% for Renault and 4.7% for Nissan — and was ranked among the top six automakers worldwide.” - Annual Report Renault 2000 (page 5)

ExempleB : Rachat en juillet 2023 de Bolloré Logistics (devenu CEVA Logistics) par l’armateur CMA CGM pour 4,65 milliards d’€.

2 - Fusions verticales

Les fusions verticales sont le résultat d’une fusion entre deux entreprises issues de différents maillons de la chaîne d'approvisionnement. Ce type d’opération à pour but de réduire les coûts et d’augmenter l’efficacité et la productivité des deux entreprises en question.

ExempleA : l’acquisition de PayPal par eBay en 2002 pour 1.5 milliard de $ qui lui a permis d’intégrer la solution de paiement directement sur son site.

3 - Fusions conglomérales

Processus de fusion entre deux entreprises qui n’ont pas de lien entre elles et opérant dans des lieux géographiques différents. Les deux entreprises se regroupent sous une même enseigne pour diversifier leurs offres de produits ou de services.

ExempleA : la fusion entre Louis Vuitton (maison de mode de luxe dirigée par Henry Racamier) et Moët-Hennessy (champagne d’Alain Chevalier) en 1987 ⇒ LVMH.

ExempleB : Le rachat d'Altice Media (BFMTV, RMC) par l'armateur CMA CGM.

4 - Hostile takeovers

Lorsqu'une entreprise est acquise contre la volonté de sa direction.

ExempleA : La société euro-brésilienne de boissons InBev a fait une offre non sollicitée pour le brasseur de bière américain Anheuser-Busch, alors que les deux parties s'échangeaient des procès et des accusations.

5 - Leverage buyouts (LBOs) - Rachats avec effet de levier

Lorsque la direction d'une entreprise ou un groupe d'investisseurs acquiert une entreprise en utilisant de l’argent emprunté. Ces fonds sont souvent apportés par des banques classiques.