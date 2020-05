Les nombreux côtés obscurs de la crise du coronavirus

Les libertés individuelles variables d’ajustement

Un système économique qui a failli, mal sauvé et renforcé ?

Mais il ne faut pas croire que les plans de soutien sont parfaits, loin de là. Il est clair qu’il y aura des effets d’aubaine et que l’utilisation massive des dispositifs de chômage partiel servira parfois uniquement à réduire les coûts, sans qu’il n’y ait de véritable besoin. On peut voir dans le retravail de son plan par SFR une telle manœuvre , d’autant plus que la téléphonie va très peu souffrir de la crise. Plus globalement, on peut craindre que les plans ne ciblent pas toujours les bonnes personnes et en laissent certains sur le bord de la route, notamment parmi les auto-entrepreneurs, mal protégés et dont la précarité du statut apparaît encore plus clairement. Il est aussi frappant de constater à quel point l’exécutif tarde pour donner un cadre clair sur la question des loyers commerciaux pour les entreprises été contraintes de fermer. Il ne serait pas juste que les bailleurs ne soient pas mis à contribution, fortement, comme même Dominique Seux, rédacteur en chef des Echos, l’admet . Encore une chose qui n’a pas été préparé…