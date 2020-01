Les records révélateurs des marchés financiers

Alors que de plus en plus de peuples se révoltent contre leurs dirigeants, que l’économie mondiale est en difficulté, il y a quelque chose de surnaturel à constater la croissance des marchés financiers en 2019, 26% pour le CAC 40, 27% pour le Dow Jones et 32% pour le Nasdaq. Une performance particulièrement révélatrice de tous les dysfonctionnements de notre époque.

Misère en bas, champagne en haut

Bien sûr, des analystes à courte vue trouveront toujours des raisons pour expliquer au premier degré l’évolution des marchés financiers en 2019 : retournement de la politique monétaire étasunienne, détente dans le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine ou clarification du Brexit . Mais ce qui frappe dans les comptes-rendus de ces « performances », c’est le manque absolu de recul dans la présentation de cette envolée des cours de la bourse, qui va produire un nouvel enrichissement exceptionnel des milliardaires. Il ne serait pas inintéressant de souligner le contraste avec l’état chancelant de l’économie mondiale, et plus encore, la révolte des peuples devant la dégradation de leur condition

Cette envolée des marchés en 2019 en dit long sur tout ce qui ne va pas dans notre monde : inégalités extrêmes, puissances publiques au service des 1% et plus globalement, système économique qui ne tourne plus que pour une minorité . Pire, comme toujours, cette minorité crée une nouvelle bulle financière, qui va éclater dans les prochaines années, et fera du mal à ceux qui n’y ont rien à voir…