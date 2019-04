Les Robots de Trading chez les Investisseurs Particuliers

Il existe de multiples façons d'envisager le trading sur les marchés financiers. Le trading automatique qui utilise des robots de trading pour gérer automatiquement les prises de positions est une approche qui connaît un important essor depuis quelques décennies chez les investisseurs institutionnels. Mais cette méthode d'investissement peut-elle être aussi bénéfique aux traders particuliers ?

Qu'est ce qu'un Robot de Trading

Un robot de trading est un ensemble de de règles précises de trading et de money management transformées en un systèmes de trading automatisé, qui permettent aux ordinateurs d'exécuter et de surveiller des transactions en bourse en toute autonomie.

Une fois le programme informatique mis sur pied et introduit sur le marché, le robot trading forex opère automatiquement des recherches d'opportunités de trading selon les règles établies par le trader, et il gère de A à Z la prise de position, le suivi et la clôture, sans aucune intervention nécessaire de l'utilisateur.

On parle ainsi de trading automatique, de logiciels de trading et d'algorithmes de trading.

Pourquoi utiliser un Robot de Trading Automatique

L'un des principaux avantages du trading automatique réside dans le fait qu'il peut réduire le facteur de nuisance des émotions, car les transactions sont automatiquement placées dès que certains critères sont remplis. En maîtrisant leurs émotions, les traders ont plus de facilité à s'en tenir au plan.

De plus, comme les règles de trading sont établies à l'avance et que l'exécution des transactions est effectuée automatiquement, la discipline dont doit faire preuve le trader est totalement préservée même sur des marchés instables.

La psychologie du trader et le manque de discipline sont parmi les facteurs qui expliquent le plus les pertes de beaucoups de traders particuliers en bourse. Le trading automatisé aide à réduire ces risques, mais ne les supprime pas totalement.

Dans les formations de trading, on lit souvent des choses comme, ayez un plan de trading et suivez le quoi qu'il arrive, mais ce n'est pas toujours facile à faire. Le robot trading permet aux traders de maintenir une constance dans le suivi du plan de trading établi.

En dehors des facteurs psychologiques qui ont une très grande importance, les logiciels de trading ont également des avantages d'ordre pratique. L'un d'entre eux étant la vitesse de réaction. Étant donné que les ordinateurs répondent immédiatement aux conditions changeantes du marché, les systèmes automatisés sont en mesure de générer des ordre de trading dès que les critères commerciaux sont remplis, permettant la sauvegarde de quelques précieux pips supplémentaires.

Un autre domaine dans lequel la machine va surpasser l'humain, est la capacité à surveiller plusieurs marchés simultanément. Le trader peut même se diversifier en établissant différentes stratégies en même temps. Cela va décupler les opportunités de trading et répartir les risques entre divers instruments et différents systèmes de trading.

Cette approche qui est quasiment impossible à accomplir pour un humain, du moins à un certain niveau, est efficacement exécutée par un robot de trading.

Enfin, comme la stratégie de trading est complètement programmée et réglée, il est possible de la tester sur des données historiques en quelques minutes. Le trader peut ainsi avoir un aperçu de comment le système aurait réagi dans des conditions réelles de marché dans le passé. Il pourra ensuite apporter des ajustements si nécessaire avant de le laisser générer des trades en temps réel.

Bien évidemment, les performances du passé n'augurent en rien des performances que le robot pourra générer dans le futur, mais cela donne une bonne base de travail.

Les Risques du Trading Automatique pour un Investisseur Particulier

Les algorithmes de trading présentent donc plusieurs avantages qui pourraient attirer les traders particuliers, qui voudront potentiellement acheter un logiciel de trading ou essayer d'en programmer un, voire se laisser tenter par des Experts Advisors disponibles gratuitement, notamment avec les robots de trading MT4.

Cependant, tout n'est pas rose sur le trading automatique. En effet, la technologie et les connaissances nécessaires en termes de trading et de programmations, ne sont pas à la portée de tout le monde.

Cela peut être surmonté par l'achat d'un logiciel de trading automatique, ou la locations des services d'un informaticien pour élaborer le programme, mais cette approche a aussi ses limites.

En effet, tout système de trading automatique va nécessiter, tôt ou tard, des ajustements et des interventions pour garder ses performances en termes de rentabilité. Le comportement des marchés change, et les programmes doivent constamment être adaptés.

Si l'utilisateur ne possède pas la compréhension et les capacités nécessaires pour apporter les bons réglages, le logiciel de trading devient rapidement obsolète et peut arrêter de générer des gains, mais des pertes.

Les personnes qui cherchent à acquérir un programme de trading automatique pensent souvent à tord qu'ils vont pouvoir laisser le logiciel trader pour eux, pendant qu'ils vaquent tranquillement à d'autres occupations.

La vérité et que le système va nécessiter une certaine surveillance et des interventions régulière. Si le trader manuel passe sont temps à scruter les marchés, le trader algorithmique passe aussi beaucoup de temps à ajuster son programme. Pire, pendant le temps d'intervention sur le programme, le trader peut passer une longue période loin des marchés.