Les services publics privatisés deviennent de coûteuses rentes

La privatisation d’Aéroports de Paris restera probablement comme l’un des moments les plus révélateurs du dogmatisme oligo-libéral de la majorité macroniste. Plus de 130 000 signatures pour une pétition, avis venus de tous les côtés du spectre politico-économique, y compris dans les cercles les plus proches du système. Mais, non, les députés avancent, ignorant même les avis de l’Institut Montaigne.

Une privatisation qui n’a absolument aucun sens

Il faut le répéter ici : privatiser Aéroports de Paris est absolument fou . Une telle entité est l’exemple type du dit monopole naturel : il n’y a pas de véritable concurrence pour une telle infrastructure et son rôle si critique dans la gestion de nos frontières ou dans l’aménagement de notre territoire devraient largement suffire à rejeter toute éventualité de privatisation. Le piteux exemple de l’aéroport de Toulouse devrait achever de refroidir toute tentative concernant ADP. Et, comme l’ont montré David Cayla et Coralie Delaume dans leur pétition , l’argument du financement de projets d’avenir ne tient pas, tant ADP rapporte de dividendes à l’Etat, que le placement de l’argent de la vente ne couvrirait pas.

D’ailleurs le cas étasunien est particulièrement parlant dans le domaine de l’éducation supérieure, largement sous-traitée au privé . Une année à l’université peut coûter 50 000 dollars par an, et 30 000 en moyenne, un niveau qui reflète les limites du marché pour fixer le prix de certains services essentiels,. Et plus fondamentalement, l’importance de ces infrastructures fait que l’Etat devrait de toutes les façons en garder le contrôle, même si les prix étaient encadrés et que la rentabilité de tels équipements était strictement encadrée.