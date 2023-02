Les vraies raisons des succès d’Airbus.(1) 2022, un millésime exceptionnel

Airbus reste n°1 mondial, et cette fois aussi pour les commandes, pas seulement pour les livraisons, largement devant Boeing. Grâce à son excellente famille A320, qui 35 ans après sa mise en service reste très en avance sur les 737 concurrents !

Depuis dix ans, Airbus a rejoint, puis dépassé Boeing. (voir « Aéronautique : comment Airbus a survolé 2022 face à ses concurrents »)

Des commandes nettes un peu supérieures à Boeing en 2022, contrairement à 2021

820 commandes nettes pour Airbus contre 808 pour Boeing. Alors que Boeing l'avait emporté pour les commandes en 2021 (un peu plus largement) : 535 versus 507 pour Airbus.

Notons que le montant des commandes nettes est le plus pertinent : il se distingue des commandes brutes après soustraction des annulations de commandes. Il montre bien la tendance, puisque c'est le chiffre qui s'ajoute -après soustraction des livraisons effectuées— au carnet de commandes de l'année antérieure.

Et compte tenu des livraisons 2022 (voir ci-dessous), Airbus augmente encore -de 285 unités- son carnet de commandes 2021 déjà considérablement supérieur à celui de Boeing.

Des livraisons encore très supérieures en 2022 à celles de Boeing

Ce gigantesque carnet de commandes (avions à livrer au cours des prochaines années) montre bien l'avance considérable d'Airbus (près de 10 ans de production) par rapport à Boeing. Et ceci incite évidemment Airbus à augmenter les cadences de production, car sinon les compagnies se tourneraient vers Boeing pour obtenir des avions plus tôt, ne les trouvant pas assez tôt chez Airbus.

661 livraisons pour Airbus contre 480 pour Boeing en 2022, Airbus reste encore loin devant Boeing côté livraisons : 2021 avait "été une année de rattrapage pour l’avionneur américain après deux années noires, marquées par l’interdiction de vol des 737 MAX depuis mars 2019, suite à deux accidents ayant fait 346 victimes chez les compagnies aériennes Lion Air et Ethiopian, et au coup porté au transport aérien par la pandémie de Covid-19" (Voir « Boeing en 2021 535 commandes nettes, 340 livraisons » et "Airbus dépasse son objectif de 600 livraisons d'avions en 2021, mais Boeing domine les commandes")

Félicitations à tous les personnels d’Airbus, et tout particulièrement :

- aux pionniers d'Airbus et autres brillants ingénieurs qui ont patiemmernt conçu toute une gamme d'avions, répondant de mieux en mieux aux besoins variés des compagnies aériennes. Ils ont notamment largement surpassé Boeing en innovant massivement et en lançant des familles d'avions partageant à la fois les mêmes cockpits et le maximum de pièces communes, pour diminuer au mieux les coûts de production, d'entretien et d'exploitation.

Et ils ont lancé la révolutionnaire et extrêmement performante famille A320, dont le montant total de commandes en 35 ans (environ 16 000) a récemment dépassé le succès pourtant énorme des Boeing 737 sur 55 ans ! C'est donc devenu la famille d'avions le plus vendus de toute l'histoire aéronautique.

- à tous les personnels de production, ainsi qu’à ceux des sociétés fournisseurs d'Airbus, qui ont permis une augmentation très importante des cadences de production de cette famille A320 !

Une production accrue entraîne en effet mécaniquement un chiffre d’affaires plus important, ce qui est a priori excellent pour à la fois :

le court terme (les revenus , les bénéfices –avec une meilleure marge - et donc aussi le cours de bourse )

, les –avec une meilleure - et donc aussi le ) le moyen terme (meilleures visibilité commerciale et solidité financière , plus grande capacité d’investir pour augmenter la productivité à venir et aussi d’ embaucher si nécessaire)

et , plus grande pour augmenter la à venir et aussi d’ si nécessaire) et le long terme (par exemple un meilleur positionnement marketing).

Et être le leader sur son marché, a fortiori sur la durée comme ici pour Airbus, offre toute une série d’avantages et bénéfices, bien connus des dirigeants et cadres d’entreprise.

Rappelons que l'avionneur Airbus a rejoint et dépassé Boeing à partir des années 2000, alors que ce n'était qu'un nain en 1970, face à trois géants états-uniens (Boeing, Lockheed et Douglas). Entre temps, Lockheed a dû se contenter du marché militaire, et McDonell Douglas se résigner à se faire racheter par Boeing !

Félicitons également le PDG, Guillaume Faury, pour ses efforts constants et même acharnés pour augmenter les cadences de production de la famille A320, alors que les fournisseurs ont encore plus dedifficultés à le faire ! Et ceci à court terme, mais aussi à moyen et long terme.