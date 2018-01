Macron le président des riches est le président du chômage

Le mois de janvier c’est le mois des bilans, l’occasion de tirer le bilan de l’impact de la politique de Macron sur le chômage. Et le bilan 2017 du nombre de chômeurs est clair, avec Macron le chômage a augmenté.

D’après les chiffres publiés par le ministère du travail, entre mai 2017 et décembre 2017 le nombre de chômeurs inscrits en catégorie A, B et C a bondi de 51 500 sous la présidence Macron. 51 500 chômeurs de plus c’est cela le bilan des 200 premiers jours de la présidence Macron, une présidence qui s’inscrit dans la continuité de celle de Hollande dont Macron a été le conseiller puis le ministre.

1 chômeur de plus toutes les 6 minutes, 240 chômeurs de plus chaque jour entre mai 2017 et décembre 2017

Macron le président du chômage c’est le président des riches et sa politique ultra capitaliste consiste à donner des milliards aux plus riches, à la classe capitaliste en faisant les poches des travailleurs, en cassant le code du travail en faisant bondir le nombre de licenciements. En un an, depuis décembre 2017 le nombre de fins de contrat de travail a bondi de près de 4%

En même temps, comme dirait l’autre, les impôts sur les travailleurs, hausse de la CSG en tête, taxes sur le carburant et le gaz ont bondi tandis que les grandes fortunes voyaient supprimer leurs impôts, l’ISF, et réduire la taxation des revenus du capital.

Et les chômeurs sont aussi dans le viseur puisque Macron, sur ordre de la Commission Européenne s’attaque à l’assurance chômage avec pour objectif de réduire les indemnités et de fliquer encore plus les chômeurs, coupables en touchant leurs allocations chômages de toucher ce qui n’est que leur salaire !

Face à cette augmentation du chômage faut-il rappeler qu’en France les riches sont les plus riches d’europe ? que 82% de la richesse produite en 2017 par les travailleurs est allée au 1% le plus riches et que les 42 personnes les plus riches du monde possèdent autant que 3,5 milliards d’êtres humains les plus pauvres. Vous avez dit injustice, scandale ? vous avez dit Capitalisme.

La vraie question n’est donc plus de savoir ce que sera l’effet de la politique de Macron sur le chômage, ni si Macron est le président des riches, mais bien quand les travailleurs de ce pays vont-ils cesser de se laisser faire.

JBC pour www.initiative-communiste.fr

https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/bilan-2017-nombre-de-chomeurs-macron-chomage-a-augmente/